Nadir rastlanıyordu, o buldu: Boyunu bile aştı! Dev gibi, fiyatı belli oldu

Ankara'da Çayırhan Gölü'ne teknesiyle açılan balıkçı Hakan Yurdakul'un ağlarına 2 metrelik yayın balığı takıldı. Uzun uğraşlar sonucu tekneye çıkarılan balığın, karada yapılan tartımında 85 kilogram olduğu belirlendi.

DÜKKANDA SERGİLENMEYE BAŞLANDI

Balıkçının boyunu aşan yayın balığı, Ömer Meseliktaş'a ait balıkçı dükkanında sergilenmeye başlandı. Tezgaha güçlükle asılan balığı görenler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

KİLOGRAM FİYATI 500 TL'DEN SATIŞA SUNULDU

Hakan Yurdakul, bölgede nadiren bu büyüklükte balıklara rastlandığını belirterek, balığın kilogram fiyatı 500 TL'den satışa sunulduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır