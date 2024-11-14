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'Nar diyarı' Samsat'ta nar ekşisi üretimi başladı! 15 kilosundan 1 litre çıkıyor

14.11.2024 15:46
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'Nar diyarı' olarak bilinen Adıyaman'ın Samsat ilçesinde nar ekşisi ve nar suyu üretimi başladı. Toplanan narların bir kısmı Avrupa'ya ihraç edilirken Türkiye'de sofralara binbir farklı lezzetle geliyor. Kilosu 15 liradan satılan narın 15 kilosundan 1 litre nar ekşisi çıkıyor.

'Nar diyarı' Samsat'ta nar ekşisi üretimi başladı! 15 kilosundan 1 litre çıkıyor

Adıyaman'da üretilen 43 bin ton narın 15 bin tonu Samsat ilçesinde üretiliyor. İlçede üretilen organik narlar üreticiler tarafından bahçelerden toplanarak ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan narların bir kısmı Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, bir kısmı ise farklı ürünlere dönüştürülüyor.

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NAR EKŞİSİ İÇİN 6 SAAT KAYNATILIYOR

El birliği ile toplanan narlar, üreticilerin kendi yöntemleriyle taneleniyor. Tanelenen narlar geleneksel yöntemlerle sıkıldıktan sonra nar suyu kazanlarda yaklaşık 6 saat kaynatılıyor. Kaynama süresi tamamlandıktan sonra soğumaya alınan organik nar ekşisi, şişelere konularak paketleniyor. Kilosu 15 TL'den satılan narın yaklaşık 15 kilosundan 1 litre nar ekşisi elde ediliyor. Piyasada 1 litre organik nar ekşisi yaklaşık 400 ile 450 lira arasında alıcı buluyor. Bu yöntemle nar üreticisi, nar ekşisi ve nar suyundan daha fazla gelir elde ediyor.

MEYVE SUYU DA YAPILIYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, “Ülke içerisindeki Pazar payı olarak kendinden söz ettiren Samsat ilçemizdeki nar üretimi, yurt dışındaki Avrupa ülkelerine yaptığımız ihracatla ilçemizde çok önemli bir yere sahiptir. Bu nar üreticilerimizden sadece tarladan toplamakla kalmıyoruz. Burada hem nar ekşisi üretiyoruz hem de meyve suyu olarak narları değerlendiriyoruz” dedi.

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NAR DİYARI SAMSAT

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise konuşmasında, “Samsat Kaymakamlığı ve Samsat Belediyesi olarak çiftçimizi organik tarıma yönlendiriyoruz. Samsat zaten nar diyarıydı. Organik tarımla birleşince çiftçimiz hem daha katma değeri yüksek ürün üretecek hem tarladan topladığı ürünlerinden daha çok para kazanacak hem de sofraya girecek ürünleri daha organik temiz, ilaçsız bir şekilde sunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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nar Adıyaman
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