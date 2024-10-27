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'Nasıl kuyumcuda pırlanta, altın varsa bizim de...' Dünyada rakibi yok! Yüzlerini güldürdü

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.10.2024 08:01
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Dünyaya ihracatı yapılan ve Sakarya'nın Geyve ile Pamukova ilçelerinde yetiştirilen coğrafi işaretli dalların altın sarısı ayvada hasat devam ediyor. Sapından yaprağına kadar değerlendirilen ve özenle toplanan dalların altın sarısı, Türkiye pazarının yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor. Rekolteden memnun olduğunu aktaran çiftçi Ufuk Koç "Nasıl kuyumcuda pırlanta, altın varsa bizim de dalımızda coğrafi işaretli sarı elmasımız var" dedi.

'Nasıl kuyumcuda pırlanta, altın varsa bizim de...' Dünyada rakibi yok! Yüzlerini güldürdü

Pekmezi, kurutması, reçeli, kompostosu, çayı yapılan ve sadece elle toplanan dalların sarı altını, iç piyasa ihtiyacının önemli kısmını karşılamasının yanı sıra dünyanın birçok noktasına ihraç ediliyor. Sapından yaprağına kadar değerlendirilen meyve, dallardan özenle toplanıyor.

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AMERİKA, HOLLANDA, ALMANYA VE RUSYA'YA GÖNDERİLİYOR

Bahçede işçiler tarafından kalitesine göre ayrılarak kasalara yerleştirilip soğuk hava depolarına kaldırılan ayva, burada yapılan işlemler sonrasında Türkiye pazarının yanı sıra Amerika, Hollanda, Almanya ve Rusya gibi birçok ülkeye gönderiliyor.

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DÜNYADA RAKİBİ YOK

Damakları tatlandırmak için hasadına devam edilen ayvanın bu seneki rekoltesi ise üreticinin yüzünü güldürdü. Tarladan 15-25 TL'ye çıkan ve dünyada rakibi olmayan ayvanın fiyatı ise marketlerde 80 ila 90 TL arasında değişiyor.

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“DİĞER ŞEHİRLERDE DE YETİŞİYOR ANCAK SAKARYA'DAKİNİN YERİNİ TUTMUYOR”

Rekolteden memnun olduğunu aktaran çiftçi Ufuk Koç, “Bu seneki hasat ve mahsul çok güzel ayrıca fiyatlar da üreticilerin, esnafların yüzünü güldürüyor. Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra yurt dışına da gönderimler yapılıyor. Bu yıl her şey güzel geçiyor hasat ise yaklaşık 10 gün sonra son bulur gibi. Ayva coğrafi işaretli bir ürün ve bu üründen lokum, kolonya gibi birçok üretim alanında kullanılıyor. Ayva, Türkiye'nin bazı şehirlerinde de yetişiyor ancak Sakarya'dakinin damak tadını hiçbiri tutmuyor. Özellikle bu sene ayvanın su oranı çok yüksek çünkü iklimlerin kurak geçmesi sulama imkanını artırdı. Rekoltenin yanı sıra diğer senelere oranla bu senenin damak tadı da yüksek. Tarladan 15-25 liraya çıkan ürün marketlerde duyduğumuz kadarıyla 80 ile 90 lira arasında satılıyor” dedi.

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“DALIMIZDA COĞRAFİ İŞARETLİ SARI ELMASIMIZ VAR”

Ayvanın faydalarından söz eden Koç, “Sindirime çok faydası var ve çekirdeğine kadar kullanılan bir meyvedir. Kozmetik ürünleri, gıda ve aroma ürünlerinde de kullanılıyor. Ocak ayında budama işlemi sonrasında ilaçlama evresinden sonra 9'uncu ayın sonunda hasadına başlıyoruz, Kasım'ın ilk haftalarında hasadı bitiriyoruz. Nasıl kuyumcuda pırlanta, altın varsa bizim de dalımızda coğrafi işaretli sarı elmasımız var” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ayva Sakarya
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