FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Ne alırsan 100 TL' Geçen yıl 50 TL'ydi: Yine izdiham çıktı

Kahramanmaraş'ta hizmet veren bir giyim mağazasının açılışında vatandaşlar izdihama neden oldu. ‘Ne Alırsan 100 TL' kampanyasıyla mağazanın kapılarını açmasıyla vatandaşlar içeriye girmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Öte yandan aynı giyim mağazası geçen yıl da "Ne alırsan 50 lira" sloganıyla kampanya düzenlemiş ve kampanya izdihama neden olmuştu.

'Ne alırsan 100 TL' Geçen yıl 50 TL'ydi: Yine izdiham çıktı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir giyim mağazasının, ‘Ne Alırsan 100 TL' kampanyası yoğun ilgi gördü. Mağaza açılmadan önünde toplanan vatandaşlar kapıların açılmasıyla içeri girmek için birbiriyle yarıştı. İçeri girmek için vatandaşların oluşturduğu kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Kadın, erkek ve çocuk kıyafetlerinin bulunduğu mağazada vatandaşlar ürünleri alabilmek için yoğun çaba harcadı.

Ne alırsan 100 TL Geçen yıl 50 TL ydi: Yine izdiham çıktı 1

"FİYATLAR PİYASAYA GÖRE ÇOK İYİYDİ"

Müşteri Hüseyin Demir, "Çocuklarımız için kendimiz için bulabilirsek kıyafet alacağız ürünler ne alırsan 100 liraymış" dedi.

Müşteri Mislina Alıç ise, "Fiyatlar piyasaya göre çok iyiydi. Her şey 100 lira. Ben içeri girerken rahat girdim arkadan geldim" diye konuştu.

Ne alırsan 100 TL Geçen yıl 50 TL ydi: Yine izdiham çıktı 2

Müşteri İbrahim Köse, "İşime yarayacak olanları aldım kış geliyor ürünler 600 lira tuttu, başka yerden alsaydım 3 bin 4 bin tutardı" dedi.

İş yeri sahibi Tevfik Maraşlı da, "Tek fiyat ne alırsak 100 lira açılışa insanlar biraz heyecana kapılıyor biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Ne alırsan 100 TL Geçen yıl 50 TL ydi: Yine izdiham çıktı 3

GEÇEN YIL DA "NE ALIRSAN 50 TL" KAMPANYASI

Aynı giyim mağazası geçen yıl da "Ne alırsan 50 lira" sloganıyla kampanya düzenlemişti. Sabah saatlerinden itibaren mağaza önüne gelen vatandaşlar, iş yerinin kapılarının belirlenen saatte açılmasıyla birlikte içeri girmek için birbirleriyle yarışmış, kısa sürede dolan mağazada izdiham yaşanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Ne alırsan 50 TL' dediler izdiham çıktı! 'Hiçbir şey alamadık' 'Ne alırsan 50 TL' dediler izdiham çıktı! 'Hiçbir şey alamadık'

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş arayanları hedef alıyorlar! İlanlardaki bu detaya dikkatİş arayanları hedef alıyorlar! İlanlardaki bu detaya dikkat
Sanayi ürünlerinde sıkı denetim! Milyonlarca liralık ceza kesildiSanayi ürünlerinde sıkı denetim! Milyonlarca liralık ceza kesildi

Anahtar Kelimeler:
kampanya mağaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

Fenerbahçe'de o isim 11 sezondur Süper Lig'e imzasını atıyor!

Fenerbahçe'de o isim 11 sezondur Süper Lig'e imzasını atıyor!

Yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.