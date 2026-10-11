'Ne alırsan 100 TL' Geçen yıl 50 TL'ydi: Yine izdiham çıktı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir giyim mağazasının, ‘Ne Alırsan 100 TL' kampanyası yoğun ilgi gördü. Mağaza açılmadan önünde toplanan vatandaşlar kapıların açılmasıyla içeri girmek için birbiriyle yarıştı. İçeri girmek için vatandaşların oluşturduğu kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Kadın, erkek ve çocuk kıyafetlerinin bulunduğu mağazada vatandaşlar ürünleri alabilmek için yoğun çaba harcadı.

"FİYATLAR PİYASAYA GÖRE ÇOK İYİYDİ"

Müşteri Hüseyin Demir, "Çocuklarımız için kendimiz için bulabilirsek kıyafet alacağız ürünler ne alırsan 100 liraymış" dedi.

Müşteri Mislina Alıç ise, "Fiyatlar piyasaya göre çok iyiydi. Her şey 100 lira. Ben içeri girerken rahat girdim arkadan geldim" diye konuştu.

Müşteri İbrahim Köse, "İşime yarayacak olanları aldım kış geliyor ürünler 600 lira tuttu, başka yerden alsaydım 3 bin 4 bin tutardı" dedi.

İş yeri sahibi Tevfik Maraşlı da, "Tek fiyat ne alırsak 100 lira açılışa insanlar biraz heyecana kapılıyor biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL DA "NE ALIRSAN 50 TL" KAMPANYASI

Aynı giyim mağazası geçen yıl da "Ne alırsan 50 lira" sloganıyla kampanya düzenlemişti. Sabah saatlerinden itibaren mağaza önüne gelen vatandaşlar, iş yerinin kapılarının belirlenen saatte açılmasıyla birlikte içeri girmek için birbirleriyle yarışmış, kısa sürede dolan mağazada izdiham yaşanmıştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır