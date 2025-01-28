Ne kadar pahalı olabilir derken o rakamla karşılaştılar! Su artık sudan ucuz değil

Bir su ne kadar pahalı olabilir? Sosyal medyada 10 liralık suyun birçok yerde 60 lira hatta 110 liraya satıldığı mesajları paylaşıldı. Restoran restoran dolaşılarak iddiaların doğruluğu araştırıldı. İşte ortaya çıkan tablo...

Show Haber'in habrine göre; mikrofon uzatılan bir işletmeci suyun kendilerinde 20 TL olduğunu söyledi. Bazı yerlerde 60 TL olduğu sorulduğunda ise "Onlar lüks mekanlar" yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Alınan duyumlara göre su bazı restoranlarda 60 lira oldu. Hatta bu sosyal medyanın da gündemine düştü. Peki dışarıdan aldığınızda 10 TL olan bir su ne kadar olmalı? 60 liralık fahiş fiyatın sebebi merak ediliyor.

"BEN AZ ÖNCE 25 LİRA VERDİM, O BİLE İÇİME OTURDU"

Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Ben az önce 25 lira verdim. Ona bile içime oturdu da... Bir mekana gittiğimde 60 liraysa kalkarım. Şu an 25 lira verdim, içime oturdu, gitmem bir daha oraya mesela" dedi. Böylece 'Sudan ucuz' deyimi de artık geçerliliğini yitirmiş oldu.

110 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Bazı işletmeler kuver ücreti alıyor. Bu kuver ücreti içerisinde suyu çayı kahvesi oluyor ve istediğiniz kadar da alabiliyorsunuz. Bazı işletmeler ise kuver ücreti yazmıyorlar, suyu ücretli alıyorsunuz. Özellikle dikkat edilmesi gerekiyor ki şişede geliyorsa en az 60 lira, 110 liraya kadar çıkıyor.

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş ise "Eskiden hatırlarsınız lokantalarda sürahi olurdu masanın üzerinde, insanlar suyunu içerdi" dedi.

İtiraz edilen noktanın ise bir serpme kahvaltı yapıldığında ya da bir yemek sonrası bin 500 ila 2 bin liralık bir hesap ödendiğinde bu hesaptan sonra gelen o 60 ila 110 liralık su parasının biraz can yaktığı olduğı belirtildi.