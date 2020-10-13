Nevşehir'de yapılan 'Anadolu jelibonu'na ilgi artıyor! Kilosu 35 lira

Bölgedeki bağlardan özenle seçilen beyaz üzümler, makine yardımıyla suyu çıkarıldıktan sonra bir süre dinlenmeye bırakılıyor. Un karıştırarak belli bir kıvama getirilen ürün, odun ocakları üzerindeki kazanlarda kaynatılıyor.



Hiçbir katkı maddesi konulmadan pişirilerek puding kıvamına getirilen ürün, taslarla tepsilere alınarak yeniden dinlenmeye bırakılıyor. Ertesi gün tepsilerde dilimlenerek, damdaki tezgahlara serilen ve kurumaya bırakılan köftür, havanın sıcaklığına göre 3 ila 7 gün suyunu çekmesi için bekletiliyor.

Tüketime hazır hale gelen köftür, soğuk bir odada muhafaza edilerek yıl boyunca talebe göre çeşitli illere gönderiliyor.

Üzümün zahmetli serüveni sonrası ortaya çıkarılan köftür, hem çocuklar hem de yetişkinlerce sıkça tüketiliyor.



İlçeye bağlı Karacaören köyünde yaşayan Yılmaz ailesi, geçimini köftür üreterek sağlıyor.

Uğur Yılmaz (39), AA muhabirine, yılda ortalama 12 ton üzümden 2 ton köftür üretebildiklerini ve kilogramını 35 liradan sattıklarını söyledi.



Aile bireylerinin her birinin üretime katkı sunduğunu anlatan Yılmaz, köftürün sadece taze üzüm suyundan yapıldığını, bağ bozumu zamanı dışındaki dönemlerde üretilemediği için her yıl eylül ve ekim ayında gece gündüz yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

