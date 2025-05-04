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Nisan ayında Muğla’dan ülke ekonomisine 95,2 milyon dolarlık ihracat katkısı

Su ürünleri, narenciye ve madencilik sektöründe Ege Bölgesinde önemli bir yere sahip Muğla, Nisan ayında ülke ekonomisine 95,2 milyon dolarlık ihracat katkısı sağladı. İhracatta en önemli payı aynı zamanda Türkiye ihracat lideri durumundaki su ürünleri sektörü sağladı.

Nisan ayında Muğla’dan ülke ekonomisine 95,2 milyon dolarlık ihracat katkısı

Ege İhracat Birlikleri (EİB), Nisan ayında 1 milyar 468 milyon dolarlık ihracata imza attı. EİB’nin ihracatı 2024 yılı nisan ayındaki 1 milyar 346 milyon dolarlık ihracata göre yüzde 9 artış gösterdi. EİB’nin 2025 yılının ilk dört aylık dönemde ihracat performansı geçen yılın aynı döneminin yüzde 1 altında kalarak 5 milyar 995 milyon dolardan 5 milyar 944 milyon dolara geriledi.

Nisan ayında tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 5’lik artışla 541 milyon dolardan 569 milyon dolara yükseldi. Egeli madencilerin ihracatı yüzde 14’lük artışla 99 milyon dolardan 112,6 milyon dolara ilerledi. EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 8’i Nisan ayında ihracatlarını artırmayı başarırken, 4 ihracatçı birliği 2024 yılı nisan ihracat seviyelerinin gerisinde kaldı.

YUMURTA İHRACATINA GETİRİLEN FON SU ÜRÜNLERİNİ İHRACATINI ETKİLEDİ

Yumurta ihracatına getirilen 1,5 dolarlık fonla sarsılan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği nisan ayında 135,7 milyon dolarlık ihracat yaparak ikinci sıradaki yerini korumakla birlikte ihracatta yüzde 2 gerileme yaşadı

MADEN SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Ege Maden İhracatçıları Birliği, ihracattaki başarısını nisan ayında da sürdürdü. 2024 yılı nisan ayında 99 milyon dolar olan ihracatını, 2025 yılı nisan ayında yüzde 14’lük artışla 112,6 milyon dolara taşıyan Ege Maden İhracatçıları Birliği EİB bünyesinde üçüncü basamağın sahibi oldu. EMİB yıllık 1 milyar 350 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştı ve yıllık 1,5 milyar dolar ihracat seviyesine bir adım daha yaklaştı.

YAŞ MEYVE SEBZE VE MAMUL İHRACATINDAKİ DÜŞÜŞ DURDU

İhracatçıları Birliği son aylardaki ihracattaki gerilemesini nisan ayında durdurdu. Nisan ayında ihracatı yüzde 7’lik artışla 80 milyon dolardan 86,7 milyon dolara çıkan EYMSİB, EİB bünyesindeki sıralamada altıncı sıraya tutundu.

MUĞLA EGE BÖLGESİ İHRACATINDA DÖRDÜNCÜ SIRADA

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Nisan ayında Ege Bölgesi 2 milyar 208 milyon dolar ihracat yaparken, İzmir 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. Muğla 95,2 milyon dolarlık ihracata imza atarken Ege Bölgesinde en fazla ihracat gerçekleştiren dördüncü il oldu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Muğla İhracat
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