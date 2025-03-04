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  4. O il her yere hasatlarını gönderiyor, 20 Şubat'tan beri devam ediyor!

O il her yere hasatlarını gönderiyor, 20 Şubat'tan beri devam ediyor!

04.03.2025 14:22
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Türkiye'nin birçok kenti Şubat ve Mart ayında soğuk hava ve karla mücadele ederken Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da kurulan seralarda üretilen sebzeler şehir dışına satılıyor. Iğdır Merkez Oba köyünde yaşayan 'örnek çiftçi' olarak bilinen Alican Açkan, kurduğu bin dönümlük serada bu yıl yeşil soğan ekti. Şimdi o soğanları şehir dışına da satmaya başladı.

O il her yere hasatlarını gönderiyor, 20 Şubat'tan beri devam ediyor!

Iğdır'da kurulan seralarda diğer bazı illerdeki jeotermal seraların tersine hiçbir ısıtma sistemi kullanılmıyor. Iğdır'da havaların sıcak geçmesi ile üreticiler kurdukları seralarda sebze üreterek hem şehrin hem de çevre illerin sebze ihtiyacını karşılıyor.

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Iğdır Merkez Oba köyünde yaşayan 'örnek çiftçi' olarak bilinen Alican Açkan, kurduğu bin dönümlük serada bu yıl yeşil soğan ekti. 20 Şubattan itibaren hasada başlayan Açkan ürettiği ürünleri şehir dışına da satıyor.

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20 ŞUBAT'TAN BERİ HASAT DEVAM EDİYOR

Her yıl seralarda farklı ürün ürettiğini söyleyen Açkan şu cümleleri kurdu:

"Bizler yaklaşık bin metrekare üzerinde bir sera yaptık. 20 Şubat tarihinden beridir hasat yapıyoruz. İl Tarım Müdürümüz de bizi ziyarete geldiler. Her zaman üreten çiftçinin yanında oluyor. Bundan dolayı bizde daha azimli oluyoruz. Burada ürettiğimiz ürünlere Bitlis, Van ve çevre illerden rağbet oluyor"

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HER YER KAR İKEN IĞDIR'DA ÜRETİM DEVAM EDİYOR

Iğdır'da kurulan seraları gezen Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş her zaman çiftçiyi desteklediklerini söyleyerek, "Şubat ayından beridir yeşil soğanlarımızın hasadı devam ediyor. İlimizde kurulan seralarda üretilen yeşil soğanlar hazır hale geldi, satışa sunuldu. Şu an Doğunun her yerinde yarım metre kar olurken Iğdır'da seralarda üretim devam ediyor. İlimizdeki üreticilerimiz üretiyor bizde üreten üreticilerimizin her daim yanındayız, yanında da yer almaya devam edeceğiz yeter ki üretsinler" şeklinde konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır sera
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