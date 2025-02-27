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O ilde çiftçilere 903 milyon TL destekleme ödemesi! 16 bin 404 üreticiye...

27.02.2025 15:40
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Tarım ve hayvancılığın önemli kentlerinden birisi olan Sivas’ta 16 bin 404 üreticiye 903 milyon 797 bin TL destekleme ödemesi yapılacak.

O ilde çiftçilere 903 milyon TL destekleme ödemesi! 16 bin 404 üreticiye...

Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük ikinci ili konumunda olan Sivas, tarımsal ve hayvansal ürünler üretiminde önemli bir yer tutuyor. Mevsim ve arazi şartları açısından tarımsal ve hayvansal üretime elverişli olan Sivas, birçok üretim alanında ilk 10 içerisinde yer alıyor. 955 bin 722 hektar alanda tarım faaliyetleri yapılırken, 827 bin 303 hektar alan ise mera olarak kullanılıyor.

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İLERLEYEN GÜNLERDE ÖDEMENİN YAPILMASI BEKLENİYOR

Son 20 yılda toplam 20,9 milyar TL tarımsal destek alan Sivaslı üreticilere 2024 üretim yılı Hububat Baklagil ve Dane Mısır Destekleme Ödemesi çerçevesinde 16 bin 404 üreticiye 903 milyon 797 bin 806 TL ödeme gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan ödemenin ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Sivas
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