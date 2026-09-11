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Oğlunun önerisiyle başladı: Şimdi kazanç kapısına dönüştü

Bartın'da 5 yıl önce 200 fidanla başladığı aronya yetiştiriciliğini 600 fidana çıkaran Fatma Kıvanç, bu yıl 1 ton ürün bekliyor.

Oğlunun önerisiyle başladı: Şimdi kazanç kapısına dönüştü

Bartın'da organik aronya yetiştiriciliği, ön yargılı yaklaşımlara rağmen bölge ekonomisine ve örnek üretime dönüşüyor. İl genelinde 350 dekar alanda yapılan üretim, özellikle sağlık farkındalığının artmasıyla talebi gündeme getirdi.

"ÖN YARGILI DAVRANDILAR, ŞİMDİ DEĞERİ ANLADILAR"

Topluca köyünde yaşayan 53 yaşındaki Fatma Kıvanç, Kovid-19 salgınında sosyal hayatın durması üzerine bahçesinde ürüm yapmaya karar verdi. Biyo-mühendislik yüksek lisansı yapan oğlunun tavsiyesiyle aronya üzerine araştırma yapan Kıvanç, 5 yıl önce 200 fidanla başladı.

Ürümden verim almasının ardından bahçesini büyüten Kıvanç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün desteğiyle fidan sayısını 600’e çıkardı. Kıvanç, "İlk başta bölge halkı fındıkla uğraştığı için aronyaya ön yargılı yaklaştı. Biz de herkese bu meyvenin değerli olduğunu anlattık. Ailemin büyük desteğiyle birlikte başardık" dedi.

Kıvanç, Öncelikle 20 kilogram ürün aldıklarını, bu yıl ise 1 ton ürün beklediklerini söyledi. Örgün tarımı tercih ettiğinı belirten Kıvanç, "İnsanlar aronyayı sağlık için istiyor. İlaç ve gübre kullanmak istemedim. Bahçemi daha da büyütöp insanlara faydalı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Oğlunun önerisiyle başladı: Şimdi kazanç kapısına dönüştü 1

"ÜRETİCİLERİN KAYGISI YOK"

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Türkmen, Bakanlığın "Sağlık İçin Aronya Projesi" kapsamında örgün ürün sertifikaları için destek verildiğinı ve fidan ihtiyaçlarının karşılandığını açıkladı.

Türkmen, şehirda faaliyet gösteren ulusal ölçekteki bir şirketin örgün ürün sertifikalarının ücretlerini ödediğinı ve ürümleri değerinde satın alma garantisi verdiğinı belirtti. Türkmen, "Bu yıl da örgün ürünler değerinde alınıp işlenecek. Üreticilerimiz sadece öretime odaklanıyor, pazarlama kaygısı yok" şeklinde konuştu.

Türkmen, aronya başta olmak üzere üzümsü meyvelerde yeni Öretim modelleri geliştirildigini, kadınların tarımsal Öretimde güçlü yer almasını ve yerel markaların desteklenmesini hedeflediklerini kaydetti. Örgün tarımda Öretim alanını ve Örün çeşitliliğini artırma hedefinde olduklarını söyleyen Türkmen, pazarlama faaliyetleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın kazanç
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