Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra evlerindeki eşyaları yeni gelen öğrencilere devretmesi, ikinci el eşya satıcılarının işlerini durma noktasına getirdi. Bir zamanlar yılda 3 bin öğrenciye ev kurduklarını söyleyen esnaf, artık öğrencilerin internet üzerinden kendi aralarında eşya devri yapmasından yakındı. Esnaf Mustafa Can "Şu anda hiçbir öğrenci alışveriş için gelmiyor. Böyle devam ederse ikinci el eşya işi bitecek" dedi.

Yükseköğrenime başlayan binlerce öğrenci eskiden ev eşyalarını ikinci el eşya satıcılarından temin ederken, günümüzde ya mezunlardan devralıyor ya da eşyalı evleri tercih ediyor. Bu değişimden olumsuz etkilenen esnaf, yıllardır sürdürdükleri ticaretin can çekiştiğini ifade etti.

"ESKİDEN 3 BİN ÖĞRENCİYE EV KURARDIK"

Yaklaşık 10 yıl önce yılda 3 bin öğrencinin evini ikinci el eşyalarla kurduklarını belirten esnaf Mustafa Can, "Şu anda hiçbir öğrenci alışveriş için gelmiyor. İnternet üzerinden kendi aralarında anlaşıp eşyaları birbirlerine devrediyorlar. İkinci el eşyalarla 40 bin TL’ye bir ev rahatlıkla döşenebilirken, aynı ev sıfır eşyalarla 250 bin TL’ye kuruluyor. Böyle devam ederse ikinci el eşya işi bitecek" dedi.

"40 BİN TL İLE BİR EV KURULABİLİYOR"

28 yıldır ikinci el eşya satışı yaptığını dile getiren İbrahim Kocabıçak ise "Eskiden bu dönemde işlerimiz çok yoğundu. Artık mezun öğrenciler, gelecek öğrencilere internetten satış yapıyor. Biz kırsala gidenlere, yeni ev açanlara ve bekar evlerine eşya satabiliyoruz. Örneğin oturma grubu 7-10 bin TL, beyaz eşyalar 5-10 bin TL, masa-sandalye 2-3 bin TL, televizyon ise 5 bin TL civarında. 40 bin TL bütçe ile bir ev döşenebilir" diye konuştu.

Okulların açılmasına kısa süre kala esnaf, öğrencilerden talep beklemediklerini, kırsala kurulacak evlere satış yapmayı umut ettiklerini kaydetti. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

