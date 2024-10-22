Ölüm haberine öyle sevindi ki herkese bedava dağıttı: "Bu hainin ölümünü bugüne özel kutlayacağız"

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in ölmesine sevinen esnaftan bedava tatlı dağıtma kararı geldi. Sosyal medyada haberi görünce ustasına "Bu haber doğruysa kutlamak için tatlı dağıtacağım" diyen esnaf Özdemir, sözünü tuttu.

ÖNCE SOSYAL MEDYADA GÖRDÜ, EMİN OLAMADI, TELEVİZYONDAN GÖRÜNCE EMİN OLDU

İsmail Özdemir isimli lokanta sahibi, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in sosyal medyadan ölüm haberini öğrendi. Haberden emin olmayan Özdemir, televizyonda da aynı haberi görünce hain örgüt liderinin ölümünün şerefine lokantasında bedava Kemalpaşa tatlısı dağıtmaya karar verdi.

Özdemir, “Sabahleyin sosyal medyada gezinirken FETÖ’nün öldüğüne dair haberler gördüm. Ustaya bu haber doğruysa kutlamak için tatlı dağıtacağımı söyledim. Haber televizyon kanallarında da çıkınca sözümüzü de tutmuş olduk. Bu hain teröristin ölümünü kutluyoruz. Bu hainin ölümünü bugüne özel kutlayacağız” dedi.

“TOPRAĞI BOL OLSUN YERİNE CEHENNEMDE ATEŞİ BOL OLSUN DEMEK İSTİYORUM”

Arkadaşını bu davranışından dolayı tebrik eden Murat Cicioğlu, “Hain terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in ölümü dolayısıyla bizlere bu durumun önemini anlatmak için Kemalpaşa tatlısı dağıtma hizmetinde bulundu. Toprağı bol olsun yerine cehennemde ateşi bol olsun demek istiyorum. İsmail kardeşimizi de bu davranışından dolayı tebrik ediyorum. 15 Temmuz’da şehit olan tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum” diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır