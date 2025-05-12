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Önceden almadan gidiyorlardı, çareyi buldu! 'İşlerim arttı' 1'ken 2 satıyor, müşteriyi kaptırmıyor

Sivas'ta bir simitçi, vatandaşların nakit para taşımaması üzerine seyyar tezgâhına POS cihazı yerleştirip kredi kartıyla ödeme imkânı sunmaya başladı. Sercan Aydın "Eskiden simit almaya gelenler nakit taşımadıkları için 'kredi kartı ile ödeme yapabiliyor muyuz?' diye sorup 'maalesef' dediğimde almadan gidiyorlardı" dedi. POS makinesi aldıktan sonra işlerinin arttığını söyleyen Aydın "Kartla ödeme yapabileceklerini öğrendiklerinde 1 simit alacaklarsa 2 simit almaya karar veriyorlar" dedi.

Önceden almadan gidiyorlardı, çareyi buldu! 'İşlerim arttı' 1'ken 2 satıyor, müşteriyi kaptırmıyor

Sivas Tarihi Kent Meydanı'nda seyyar tezgâhında simit ve tatlı satan Sercan Aydın, gelen müşterilerin yanında nakit bulundurmamaları ve kredi kartı ile ödemenin olmadığını öğrenince simit almaktan vazgeçtiklerin fark etti. Bu duruma bir çözüm arayan Aydın, simitçi tezgâhına POS cihazı aldı. Tezgâhın ön tarafına yazdığı ‘Kredi kartı geçerlidir' yazısı ile birlikte simitçide kredi kartı ile ödeme alınabileceğini gören müşteriler hem şaşırdı hem de mutlu oldu.

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POS makinesini tezgâhına koyduktan sonra işlerinde artış olduğunu ifade eden Aydın, "Tezgâhımda kredi kartı geçmeseydi, müşteriler simidi pastanelerden gidip almak zorunda kalacaktı" dedi.

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"HERKES KART TAŞIDIĞI İÇİN BEN DE POS MAKİNESİ ALMAK ZORUNDA KALDIM"

Aydın, insanların artık nakit para taşımadıklarını ve aldıkları her şeyi kredi kartı ile ödediklerini belirtti.

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"İŞLERİMDE ARTIŞ OLDU"

Aydın, "Şimdi devir teknoloji devri. Artık kimse cebinde nakit para taşımıyor. Herkes kart taşıdığı için, ben de POS makinesi almak zorunda kaldım. POS makinesini aldıktan sonra işlerimde artış oldu. İnsanlar kredi kartı ile ödeme yapabileceklerini öğrendikleri zaman bir simit alacaklarsa, iki simit almaya karar veriyorlar. Çok güzel tepkilerle karşılaşıyorum" dedi.

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"KREDİ KARTI SORANLARA YOK DEDİĞİMDE ALMADAN GİDİYORLARDI"

Aydın "Örneğin, burada kredi kartı geçmeseydi pastanelerden gidip almak zorunda kalacaktık, şeklinde tepkiler geliyor. ‘Her zaman nakit taşıyamıyoruz, simit tezgâhında kartla ödeme yapabileceğimizi öğrendiğimizde çok şaşırdık' diyenler oluyor. Biz de teknolojiye ayak uyduruyoruz. Eskiden simit almaya gelenler, nakit taşımadıkları için ‘kredi kartı ile ödeme yapabiliyor muyuz?' diye soruyorlardı. Ben de ‘maalesef' dediğim zaman almadan gidiyorlardı" dedi.

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Devamında Aydın "Bu duruma çözüm bulabilmek için POS cihazı aldım ve müşterilerime kredi kartı ile ödeme yöntemi sundum. Tezgâhımızın önüne ‘Kredi kartı geçerlidir' şeklinde yazı kartı koyduk" şeklinde konuştu.

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"SEYYAR SİMİTÇİDEN SİMİDİMİZİ İLK DEFA KREDİ KARTIYLA ALDIM"

İlk defa seyyar simitçiden kredi kartı ile simit aldığını ifade eden müşteri Ali Nar, "Simitçide kredi kartının geçtiği görünce çok şaşırdım. İlk defa gördüm. İnsanlar artık nakit para taşımıyor. Ben de arkadaşımla birlikte çay ile birlikte içmek için simit almaya gelmiştim. Seyyar simitçiden simidimizi ilk defa kredi kartıyla aldım" dedi. (İHA)

AW452653_01Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Simitçi kredi kartı pos cihazı nakit ödeme
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