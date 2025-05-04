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Organik Sason çileğinde hasat başladı

Batman'ın Sason ilçesinde organik çileğin hasadına başlandı.

Organik Sason çileğinde hasat başladı

İlçede 18 yıl önce deneme amaçlı ekimine başlanan ve her geçen yıl yaygınlaşarak birçok ailenin geçim kaynağı haline gelen organik çileğin ilk hasadının başlamasıyla elde edilen ilk ürünler, başta Batman olmak üzere Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Bitlis ve bölgedeki diğer illere gönderiliyor. İlk hasatta organik çileğin kilosu 70, kasa halinde ise 200 liradan satışa sunuluyor.

"YAĞIŞLARIN MEVSİM NORMALLERİNDE SEYİR ETMESİ ÇİLEKTE VERİMİ ARTIRDI"

İlkbahardaki yağışların normal geçmesinin ardından bol ve bereketli bir hasat beklediklerini belirten üretici Hasan Erdem, "Sason'da organik olarak yetiştirilen çilekte 2025 yılının ilk hasadına başladık. İlk hasadımızı Batman ve çevre illere göndererek satışa sunuyoruz. İlk hasadın kilogram fiyatı 70 liradır. Kasa halinde ise 200 liradan satışa sunuyoruz. Yağışlar mevsim normallerinde seyir ettiği için ürünlerde herhangi bir kayıp veya gecikme olmadı. Bereketli, bol bir hasat bekliyoruz. Havalar ısındıkça ürünlerimizde artış yaşanmasının ardından Türkiye'deki diğer bölgelerimize de çilek göndereceğiz" dedi.

"HORMONSUZ VE ORGANİK ÇİLEK ÜRETİYORUZ"

Sason çileğinin kokusu, rengi ve kendine has tadıyla farklı özeliklere sahip olduğunu dile getiren Tahsin Özdemir ise, "İlçemizde 2025 yılının ilk çilek hasadına başlandı. Sason çileğini hormonsuz ve organik olarak üretiyoruz. Önce elde ettiğimiz ürünleri Sason ve çevre illere göndererek satışa sunuyoruz. Çileğimiz, kokusu, rengi ve kendine has tadıyla farklı özeliklere sahip bir türdür. Bu yüzden çileğimiz büyük rağbet görüyor" diye konuştu.

Sason'da tütüne alternatif olarak 2007'de üç aile ile başlayan çilek üretimi, devletin verdiği destekler sayesinde her geçen yıl daha da yaygınlaşarak bu yıl 400 aileye geçim kapısı haline geldi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
çilek hasat
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