Orta Karadeniz’deki işletmelerde enerji verimliliği farkındalığı artırılacak

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile enerji hizmet şirketi ESCON Enerji, Türkiye’deki önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki enerji verimliliği potansiyelini harekete geçirmek üzere ortak bir projeye imza atıyor. Proje kapsamında Samsun, Çorum ve Amasya’daki dört fabrika ile OKA hizmet binasında enerji verimliği çalışmaları yapacak olan ESCON Enerji ekipleri, yerinde ziyaretler yaparak, kazan dairesi, ısıtma ve soğutma grupları, basınçlı hava kompresörleri, dağıtım hatları, elektrik motorları, pompa ve fanların da aralarında bulunduğu, enerji verimliliği sağlanabilen tüm sistemlerin etüdünü gerçekleştirecek. Etütlerin ardından enerji verimliliği alanındaki fırsatlar ve başta Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olmak üzere devlet destekleri hakkında bilgilerin yer alacağı bir rapor hazırlanarak, bölgedeki diğer yatırımcılara sunulacak.

"KAYNAK VERİMLİLİĞİ ÖNEMLİ"

Orta Karadeniz Bölgesi’nin Türkiye’deki önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, “Ajans olarak bölgemizdeki endüstriyel üretimi ve katma değeri artırmaya, ihracat olanaklarını geliştirmeye yönelik adımlar atıyoruz. Kaynakların verimli kullanımının, sanayimizin rekabet gücünün artırılmasını sağlayacak temel unsurlardan biri olduğuna inanıyoruz. Üretimde verimliliğin artırılması hedeflerine ilave olarak hem kaynak tüketiminin azaltılmasına hem de çevresel etkileri en aza indirecek süreçlerin uygulanmasına ve ürünlerin kullanımına yönelik projeler üretilmesine katkı veriyoruz. Bu doğrultuda, enerji verimliliğine dikkat çekmek ve enerji verimliliği desteklerinden işletmelerimizin olabildiğince yararlanması için iş birliği gerçekleştirdik. Bu faaliyetimizin, bölgemizdeki işletmeler ile diğer kurum ve kuruluşlarda bir farkındalık oluşturmasını, VAP desteği ve diğer destekler için işletmelerimizin adım atmasına yönelik bir başlangıç olmasını hedefliyoruz. Geçen yıl ve bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da kaynak verimliliği alanında çalışmalar yürütmeyi sürdüreceğiz” dedi.

"EN BÜYÜK FIRSAT"

Enerji verimliliği yönetiminin işletmeler için uzun soluklu ve sabırla yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu söyleyen şirketin genel müdürü Onur Ünlü, “Şirketlerin bu süreci doğru yönetmelerine, en kısa ve verimli yoldan başarıya ulaşmalarına katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda her ölçekten firmaya hizmet veriyor ve çeşitli projelerde danışmanlık üstleniyoruz” diye konuştu.

Enerji verimliliğinin karbon salımının azaltılmasına, enerji ithalatının ve işletmelerin enerji maliyetlerinin düşürülmesine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Ünlü şöyle devam etti; “Birçok gelişmiş ülkenin en yeni yenilenebilir enerji kaynağı ve emisyon azaltım hedeflerine ulaşmada ilk yakıt olarak gördüğü enerji verimliliği elimizdeki en büyük fırsat. Biz de bu konuda işletmelerde farkındalık oluşturmaya önem veriyor, bu doğrultuda kalkınma ajansları ile iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda Fırat Kalkınma Ajansı ile yaptığımız iş birliğinin ardından şimdi de Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile ortak bir çalışma gerçekleştirerek bu önemli sürece katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.” (İHA)



