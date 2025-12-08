FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Özel izinle satışa çıktı 'Görünce afallıyorlar' Sadece Avrupa'da satılıyordu

Eskişehir'de balıkçılık yapan Selahattin Arslanbenzer, Türkiye'de satışı özel izinlere tabi olan ve nadiren rastlanan dev orkinos balığını satışa çıkardı. Arslanbenzer, orkinosun sadece Avrupa'ya götürüldüğünü kaydederek, "Balığımız 280 kilo, çok güzel bir balıktır" dedi.

Özel izinle satışa çıktı 'Görünce afallıyorlar' Sadece Avrupa'da satılıyordu

Balıkçılığın nabzını tutan Taşbaşı'nda bir balıkçı tezgahı, görenleri hayrete düşüren dev bir orkinosa ev sahipliği yapıyor. Yıllardır bölgede balıkçılık yapan Selahattin Arslanbenzer'in satışa sunduğu 280 kiloluk orkinos, vatandaşlar arasında büyük bir heyecan oluştu.

Özel izinle satışa çıktı Görünce afallıyorlar Sadece Avrupa da satılıyordu 1

Arslanbenzer, normal şartlarda Türkiye'de satışı yasak olan ve genellikle Avrupa'ya ihraç edilen balığın, özel izinle ve faturalı olarak tezgaha getirdiklerini belirtti.

Özel izinle satışa çıktı Görünce afallıyorlar Sadece Avrupa da satılıyordu 2

"AFALLIYORLAR"

Özel izinle satışa çıktı Görünce afallıyorlar Sadece Avrupa da satılıyordu 3

Selahattin Arslanbenzer 280 kiloluk orkinos hakkında şunları söyledi:

"Orkinos, Türkiye'de satışı yasak olan bir balıktır. Sadece Avrupa'ya götürüyorlar bunu. Arada bir ağa yakalandığı zaman, tutulduğu zaman faturalı olmak şartıyla satabiliyorsun. Biz de böyle faturalı bir şekilde getirip şu an satışını yapıyoruz. Balığımız 280 kilo, çok güzel bir balıktır. Orkinos, her zaman gelmeyen, pek sık rastlanmayan bir balık. Vatandaşlar görünce böyle bir afallıyorlar, heyecanlanıyorlar. 'Nasıl tuttunuz, ağla mı tuttunuz, oltayla mı tuttunuz?' diye soruyorlar." Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli promosyon yarışı kızışıyor: Bankalar aralık ayında rekor tekliflerle emeklileri cezbediyor!Emekli promosyon yarışı kızışıyor: Bankalar aralık ayında rekor tekliflerle emeklileri cezbediyor!
Pegasus'tan dev satın alma: Anlaşma imzalandıPegasus'tan dev satın alma: Anlaşma imzalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
balık Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.