FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi! 60 dönüm araziye dikti

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi! 60 dönüm araziye dikti

02.09.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Bilgisayar Mühendisi Cihan Saymaz (33), kurduğu hava istasyonu sayesinde 60 dönümlük arazide verimli badem elde edip yurt dışına ihraç etmeyi amaçlıyor. Arkadaşlarıyla ceviz yerken paketin arkasını çevirdiklerinde Şili'den geldiğini gören Saymaz, Safranbolu bademi üretmeye karar verdi.

Yaklaşık 10 yıldır teknoloji sektöründe çalışan Bilgisayar Mühendisi Cihan Saymaz, İstanbul’dan gelerek Karabük’ün Safranbolu ilçesine yerleşti. Genç mühendis 3-4 yıldır yaptığı araştırma ve çalışmaların ardından ailesiyle birlikte badem dikimi yapmaya karar verdi. Hazineye ait 60 dönümlük tarım arazisini kiralayan Saymaz, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleriyle badem bahçesi oluşturdu. Geleneksel tarımın yanında teknolojiyi de kullanan Saymaz, kurduğu hava sistemi ile verimli ürün almayı amaçlıyor.

60 dönüm üzerine kurulu bahçede Ferragnes ve Ferraduel Badem cinslerinin olduğunu ve geç donlarına dayanıklı olduğunu belirterek, "Safranbolu’ya özellikle bu cinsi tercih ettik. Bu bölgede yapılmamış aslında. Dediğim gibi badem aslında ilkbahar geç donlarına yakalanan ve bu yüzden verimi düşük olan bir tür. Biz ekmiş olduğumuz türlerle dona yakalanmadan yüksek verim almayı planlıyoruz" dedi.

AW406862_04

"BİZ BUNU ÜRETEMEZ MİYİZ DİYE DÜŞÜNDÜK"

Bahçede yaklaşık 2 bin 200 adet badem fidanının bulunduğunu aktaran Saymaz, "Arkadaşlarımızla bir öğlen vakti ceviz yerken paketin arkasını çevirip baktık. Şili’den ithal edildiğini gördük. Başka bir paket alıp badem yiyelim dedik. Onun da Şili’den geldiğini gördük. O an ‘Bu neden Türkiye’de üretilmiyor, biz bunu üretemez miyiz’ diye düşündük” diye konuştu.

TEKNOLOJİ VE GELENEKSEL YÖNTEM BİR ARADA

Düşüncenin ardından araştırmaya koyulduklarını ifade eden Saymaz, şunları söyledi;

“Hem bu konuda yayınlanan makaleleri inceledik hem de bu üretim yapan insanlarla görüştük. Aslında verim alabileceğini gördük ama buna biraz teknoloji karıştırabilirsek çok daha verimli bir sonuca ulaşabileceğimizi fark ettik. 3-4 yıllık bir araştırmanın sonunda karar verdik. Şu an geleneksel yöntemleri kullanıyoruz ama bunun yanında teknolojiyi de kullanıyoruz. Burada hava istasyonumuz var. 24 saat bize her dakika sinyal gönderiyor. Havanın nemini, rüzgarını, hızını, hangi yönden estiğine dair verileri topluyoruz. Bu veriye uygun olarak gübreleme ve sulama çalışmalarını yapıyoruz. Bununla hem kendi işimizi hem de geleneksel tarımı harmanlayıp yaptığımız bir sürece dönüştü.”

AW406862_02

Saymaz, hedeflerinin bahçeden çıkacak ürünleri yurt dışına satabilmek olduğunu belirtti.

"SAFRANBOLU BADEMİ ÜRETECEĞİZ"

“Bunu işleyip paketleyip ihracat yapabilirseniz çok daha döviz girdileri sağlayabiliyorsunuz” diyen Saymaz, ilerleyen dönemlerde kendi kırma ve paketleme tesislerini kurmayı da düşündüklerini kaydederek, “Aslında bunu toptan olarak değil de paketleyerek belki kendi markamızı ilerde kuracağımız yapıya çevirmek istiyoruz. Safranbolu markasını paketlere bastığımızda yurt dışına Safranbolu bademi olarak satılan bir ürün elde edeceğiz. Uzun vadede hedefimiz bu” ifadelerini kullandı.

AW406862_03

Kaynak: İHA

İlçeye tur atlatacak! İlk kez 22 bin litre ihraç edildiİlçeye tur atlatacak! İlk kez 22 bin litre ihraç edildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da iş insanı gibi giyinip satıyor: Günde 500 lira kazanıyorumBursa'da iş insanı gibi giyinip satıyor: Günde 500 lira kazanıyorum
İşte Taliban'ın ölüm listesinin tepesindeki isim İşte Taliban'ın ölüm listesinin tepesindeki isim
Mühendis üretti! Kilosu 50 bin liraMühendis üretti! Kilosu 50 bin lira
Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atama

Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atama

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Mühendis üretti! Kilosu 50 bin lira

Mühendis üretti! Kilosu 50 bin lira

Dünya devi 55 bin kişiyi işe alacak!

Dünya devi 55 bin kişiyi işe alacak!

Tonu 300 lira olan çimento 500 lira oldu!

Tonu 300 lira olan çimento 500 lira oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!

Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu mezarın ömrü 90 yıl! Çok az kişi biliyor

Bu mezarın ömrü 90 yıl! Çok az kişi biliyor

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.