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Pandemide işsiz kalınca online mezar bakım işine girdi! Kazancı şaşırttı, taleplere yetişemiyor

17.08.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, pandemide işsiz kalan organizatör, mezar bakım işine girdi, şimdi taleplere yetişemiyor. Artan talepler üzerine 3 kişilik bir ekip oluşturan girişimci, şimdi aylık ücret karşılığında fatura kesip, haftalık düzenli mezar bakım hizmeti veriyor. Ücretler ise yıllık sözleşme yapılırsa, aylık 250 liraya yapılıyor. Aylık anlaşma yapıldığı takdirdeyse 400 liradan hizmet veriliyor.

Pandemide işsiz kalınca online mezar bakım işine girdi! Kazancı şaşırttı, taleplere yetişemiyor

Uzun yıllar büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan bir firmanın yöneticiliğini yapan Ebubekir Yüce, pandemi döneminde organizasyonlar iptal olunca şirketini kapatmak zorunda kaldı. İşsiz kaldığı dönemde annesinin mezarına gidip bakımlarını yapan girişimci, annesinin kabrinin yanındaki mezarların bakımsız olduğunu görüp temizlemeye başladı. Artan talepler üzerine bu işe yönelmeye başladı. Kendine bir internet sitesi kuran genç adam, buradan talepleri almaya başladı. Yurt dışında yaşayan veya hasta olduğu için yakınlarının mezarlarının bakımını yapamayan vatandaşlar, Ebuber Yüce'den hizmet almaya başladı.

ÖNCE FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR

Ebubekir Yüce, gelen talep üzerine haftada bir defa istenilen kişinin mezarına ekibiyle beraber gidip temizliğini yapıyor. Ayrıca talep edilen kabirlere çiçek ekip bunları suluyor. Mezardaki solmuş çiçekleri sökerek yerine yenilerini ekiyor. Mezar temizliği yapmadan önce fotoğrafını çeken girişimci, bu fotoğrafı mevtaların yakınlarına gönderiyor. Temizlik yaptıktan sonra da kişiyle görüntülü telefon görüşmesi yaparak, mezarın temizlik ve bakım yapıldıktan sonraki durumunu gösteriyor.

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Artan talepler üzerine 3 kişilik bir ekip oluşturan girişimci, şimdi aylık ücret karşılığında fatura kesip, haftalık düzenli mezar bakım hizmeti veriyor. Ücretler ise yıllık sözleşme yapılırsa, aylık 250 liraya yapılıyor. Aylık anlaşma yapıldığı takdirdeyse 400 liradan hizmet veriliyor.

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Tesadüfen bu işe girdiğini ifade eden Ebubekir Yüce, "Pandemi döneminde insanlar 1,5 yıl evlerinden çıkamadılar. Mezarlıklara gelemediler. Kabirler bakımsız kaldı. Ben annemin mezarını ziyaret ederken kabirlerin bakımsız kaldığını gördüm. Yurt dışında olan çok sayıda insan var. Yakınlarının kabirlerini ziyarete gelemiyorlar. Ben de mezar bakım işine girmeye karar verdim. Bir internet adresi kurdum, talepler artmaya başladı. Yurt dışında olup da ailesinin mezarına gelemeyen vatandaşlara hizmet veriyoruz. Yakınlarının mezarına gelemeyen vatandaşlara mezar temizlik hizmeti veriyoruz.

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Biz önce bakımsız mezarın fotoğrafını çekip yakınına gönderiyoruz. Sonra mezarı temizleyip, bakımını yaparak, mezarın bakımlı halini canlı yayında gösteriyoruz. Hizmetlerimiz aylık 400 lira. Haftada bir kez bakım yapıyoruz. Yıllık anlaşmalarda ise aylık 250 lira gibi ücret talep ediyoruz. Vatandaşlar mezarlardaki çiçeklerin yenilenmesini isterse onlar için de ayrıca ücret alıyoruz. Çiçekleri değiştirip suluyoruz. Şu ân 4 kişiyle çalışıyoruz. Yoğun talep var" dedi.

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Kaynak: İHA

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