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Patron iş yapmama kararı aldı, 1 aydır çalıştırılmadı! Sebebi şaşırttı

Hatay'da beton mikserine yuva yapan kumrunun yumurtadan çıkan yavruları uçana kadar firma tarafından aracın çalıştırılmaması kararı alındı. Şoförlüğünü yaptığı araçtaki yuvayı fark eden Mulla Biçer, yaklaşık 1 aydır aracı çalıştırmadı ve ‘Dikkat kuş yuvası var' yazılı kağıt asarak önlem aldı.

Patron iş yapmama kararı aldı, 1 aydır çalıştırılmadı! Sebebi şaşırttı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan Mulla Biçer, uzun yıllardır beton firmasında mikser şoförlüğü yaparak geçimini sürdürüyor. Biçer, park halinde olan aracını çalıştırmadan önce yaptığı kontrollerde mikser üzerinde kumru yuvası olduğunu fark etti. Aracının redaktör kazanın çevresinde kuş yuvasını gören Biçer, durumu firma yetkililerine iletti. Yavru kuşlar, yumurtadan çıkıp uçana kadar beton mikserinin çalıştırılmamasına firma tarafından karar verildi. Alınan kararın ardından kumru yuvasının bozulmaması için miksere ‘Dikkat kuş yuvası var' yazılı kağıt asılara önlem alındı. Aracın yeniden çalıştırılması için kuşların yumurtadan çıkmasıyla birlikte 21 günlük süre geride kalırken, şimdiyse kuşların uçma süresi olan 45 günlük sürenin dolması bekleniyor.
Patron iş yapmama kararı aldı, 1 aydır çalıştırılmadı! Sebebi şaşırttı 1

Kuş beslemeye merakı olan firma çalışanı Hamza Cankır, her sabah uyanır uyanmaz anne kumru ile yavrularını yemleyerek su ihtiyaçlarını karşılıyor.
Patron iş yapmama kararı aldı, 1 aydır çalıştırılmadı! Sebebi şaşırttı 2

"YUMURTADAN YAVRULAR ÇIKANA KADAR ARACIN PARK YERİNDE KALMASINI VE İŞ YAPILMAMASINA KARAR VERİLDİ"

Beton mikserine yuva yapan kumrunun yavruları uçana kadar aracın çalışmamasına karar verildiğini anlatan Mulla Biçer, "Birkaç gün önce şahsi işimden dolayı izin almıştım. Geldiğimde arabanın kontrollerini yaparken yuvayı ve yumurtayı fark ettim. Yumurtayı gördükten sonra patronum olan Mustafa ve Resul Bey'e ilettim. Yumurtadan yavrular çıkana kadar aracın park yerinde kalmasını ve iş yapılmamasına karar verildi. Her gün gelerek kontrol ediyoruz, yumurtalardan 21 günün sonunda yavruların çıktığını gördük. Yavrular da 45 gün sonra yuvadan uçuyorlar, kumru tekrar yumurtlamazsa artık arabayı çalıştıracağız. Yumurtaları gördüğümüz günden beri arabayı çalıştırmıyoruz. Araba parkta ve öyle duruyor" dedi.
Patron iş yapmama kararı aldı, 1 aydır çalıştırılmadı! Sebebi şaşırttı 3

"ARKADAŞLAR VEYA BAŞKASI BİLMEDEN GELİP ARABAYI ÇALIŞTIRIP YUVAYI DAĞITABİLİRLER DİYE ARACA YAZI YAZDIK"

Aracı bir başkasının bilmeden çalıştırmasına karşı yazı yazarak önlem aldıklarını ifade eden Biçer, yuvayı görmesiyle birlikte mutlu olduğunu ifade ederek "Yumurtaları ilk gördüğümüzde çok sevindik. Hayvanlara merakım var ve özellikle kuşlara sevgim var. Meraklı olduğumdan dolayı sevindim, o anda çok mutlu oldum. Arkadaşlar veya başkası bilmeden gelip arabayı çalıştırıp yuvayı dağıtabilirler diye araca yazı yazdık. Arkadaşlar dikkat etsinler diye astık. Sağ olsunlar onlar da itina gösteriyorlar ve dikkat ediyorlar. Hamza sağ olsun her gün yem ve su getirip annesine veriyor. Oraya yumurta yaptığı yere koyuyor ve orada annesi yiyerek yavrularını besliyor. Yavru oldu olalı öyle besleme yapıyoruz" dedi.
Patron iş yapmama kararı aldı, 1 aydır çalıştırılmadı! Sebebi şaşırttı 4

"KUŞLARIN BÜYÜMESİNİ BEKLİYORUZ, İNŞALLAH KANATLANIP UÇARLAR"

Her sabah gelerek kuşun yemini suyunu veren Hamza Cankır, "Abim fark ettiğinden beridir kuşlara güzelce bakmaya çalışıyoruz. Her gün yemini suyunu vermeye çalışıyoruz. Evimde beslediğim kuşum da var. Bundan dolayı ben de biraz bilgiliyim. Kuşların büyümesini bekliyoruz, inşallah kanatlanıp uçarlar. O güne kadar bir şey yapmayacağız zaten kuşlar, aynı şekilde duracak. İnsanların da böyle duyarlı olmasını istiyorum. Her gün belli bir saatte sabahları besliyorum" ifadelerini kullandı.
Patron iş yapmama kararı aldı, 1 aydır çalıştırılmadı! Sebebi şaşırttı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Hatay beton mikseri firma patron
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