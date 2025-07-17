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'Pazar sıkıntısı yok' 7'den 70'e herkese tavsiye etti 'Kar yükseliyor'

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Elazığ'dan genç girişimci Sırrı Taha Bal, küçükken merdiven altında ipek çekip çile yapan babaannesi ve annesinden esinlenerek ipek böceği yetiştiriciliği yapmaya karar verdi. 8 yıllık bir süreç sonunda hayali olan ipek böceği yetiştiriciliği çiftliğini eşi ve ailesinin de destekleriyle kuran Bal, bir sene içerisinde gerek şehir dışından gerekse memleketi olan Elazığ'dan bir çok üreticiye ipek böcekçiliği üreticisi olmasına vesile oldu.

Elazığ'da yaşayan genç girişimci 2 çocuk babası Sırrı Taha Bal (35), çocukluk yıllarında babaannesi ve annesinin ipek çekip iğne oyası yaptığı anılardan ilham alarak başladığı ipek böceği yetiştiriciliğinde önemli bir başarıya imza attı. 8 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından Elazığ merkeze bağlı Dedeyolu köyünde kurduğu çiftlik, kentin en büyük kapasiteli ipek böceği üretim tesisi oldu. Bal, ailesinin desteğiyle 4 yıl önce bin 200 dut fidanı dikerek başladığı yatırımı, 300 metrekarelik alanda kurduğu 20-25 kutu kapasiteli üretim tesisiyle büyüttü. Yılda bir kez gerçekleştirilen üretim sürecinde, 40 gün sonunda koza hasadına başlandı. Bal'ın başarısı, Elazığ'da ortalama 30 kişinin ipek böceği ile tanışmasına vesile oldu.

Pazar sıkıntısı yok 7 den 70 e herkese tavsiye etti Kar yükseliyor 1

KARLARI YÜKSELDİ

Beyaz altın olarak bilinen ipek böceği hasadına başladıklarını ifade eden Sırrı Taha Bal, şu ifadeleri kullandı:

Pazar sıkıntısı yok 7 den 70 e herkese tavsiye etti Kar yükseliyor 2

"Elazığ'da ipek böcekçiliği yetiştiriciliği yapmaktayım. Bu yılın sezon sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böceklerimiz 40-50 günlük serüvenin sonunda tekrardan hasat yaptık ve kozalarımızı elde ettik. Bu işin kesinlikle pazar sıkıntısı yok. Böceklerimiz Koza Birliği tarafından teslim alınmaktadır. Biz aile işletmesiyiz. Burada eşim, annem ve yeğenim ile beraber çalışmaktayız. Emek veriyoruz. Memleket için, ülkemiz için vatandaş olarak fedakarlık yapmak istiyoruz. Gençlere ve yaşlılara özellikle tavsiye ediyorum. Bu iş yapılabilir bir iş. Hanesinde alternatif bir tarım yapmak isteyenler bu işi değerlendirebilirler. Geçen seneden sonra yaklaşık 30 kişi üreticiliğe başladı. Bu memlekete bu işi kazandırmış durumdayız. Çünkü ilk senede bu iyi bir rakam. Sonraki senelerde üretici sayısında artış olacağına inanıyorum. Benim gibi üreticiler çoğalırsa memleketin lehine bir durum olur. Devlet büyüklerimiz el atarlarsa bu işin bir fabrikası yapılabilir ve bu da istihdamı arttırır. Ben bu işi 8 yıl önce keşfettim. Yaptıktan sonra işin olurunu gördüm. Geçen seneye rağmen bu sene karın biraz daha yükseldiğini farkına vardım. Yaşanan don olayları bu sene sadece bir ay geriye attı. Geçen sene 25 Nisan'da üretime başlarken, bu sene 25 Mayıs gibi üretime başladım. Allah'a çok şükür bir kaybımız olmadı"
Pazar sıkıntısı yok 7 den 70 e herkese tavsiye etti Kar yükseliyor 3

"DEVLET BÜYÜKLERİMİZİN DESTEĞİ LAZIM"

Destek alarak kozalardan ürünler elde etmek istediklerini belirten Sırrı Taha Bal'ın eşi Özden Bal, " Burası bizim aile işletmemiz. Ben, kayınvalidem, eşim, yeğenim ile birlikte çalışıyoruz. Şu an hasat dönemi. Ürünlerimizi topluyoruz. Ürünlerimizi daha sonra işlemek istiyoruz ama işletmemizi büyütmemiz lazım. Biz getirebileceğimiz noktaya getirdik. Bu noktadan sonra devlet büyüklerimizin, il büyüklerimizin desteği lazım" şeklinde konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ İpek böceği
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