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Pazar tezgahında kapış kapış gidiyor! Demeti 1000 TL, Yüzde 100 organik...

Antalya'nın Kaş ilçesinde bazı vatandaşlar, dağlardan topladıkları yabani kuşkonmazları semt pazarlarında satarak gelir elde ediyor. Sadece bu aylarda yetişen kuşkonmazlar pazarda 1000 liraya satılıyor.

Pazar tezgahında kapış kapış gidiyor! Demeti 1000 TL, Yüzde 100 organik...

Vatandaşlar, Akdeniz ve Ege mutfağında sıkça kullanılan vitamin ve mineral kaynağı yabani kuşkonmazı toplamak için sabahın erken saatlerinden itibaren ilçedeki dağların yüksek kesimlerine çıkıyor.

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Ağaçların altında bulunan yabani kuşkonmazları toplayanlar, ardından semt pazarlarında satışını gerçekleştiriyor. Yılın sadece bu aylarında yetişen yabani kuşkonmazlar, vatandaşlardan rağbet görüyor.

Kuşkonmaz toplayan Eşref Kocaer, ürünü bulmanın meşakkatli olduğunu belirtti.

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DEMETİ 1000 TL

Ürüne yörede "dildiren" adını verdiklerini ifade eden Kocaer, "Doğada yetiştiği için tamamen organik. Evimizde sıklıkla tüketiyoruz. Büyük bir demet yabani kuşkonmaz, pazarda 1000 liraya satılıyor." dedi.

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Serpil Demirci de yabani kuşkonmazın özellikle soğan ve yumurtayla yapıldığında çok lezzetli olduğunu söyledi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuşkonmaz antalya
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