Polisliği bıraktı, köyünde kaz çiftliği kurdu

Hollanda’da polis memuru olarak görev yaparken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Türkiye’ye dönüş yapan Abdullah Çakır, Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde 130 dönüm alana kurduğu çiftlikte başta kaz ve tavuk olmak üzere badem, ceviz üretmeye başladı.

Çiftliğinde 600’ü damızlık olmak üzere bin 500 kaz bulunan Çakır, bu sayıyı 5 bine çıkararak yurt dışına kaz ihraç etmek istiyor. Çakır, çiftlikte bulunan kazların her gün beslemesini ve bakımını da büyük bir özveri ile yapıyor.

"600 ADET DAMIZLIK KAZIM VAR"

Kazlara talebin fazla olduğunu ve Pazar sıkıntısı yaşamadığını anlatan Çakır, Kars’tan kaz satın almaya gelenlerin dahi olduğunu söyledi.

En büyük hedefinin yurt dışına kaz ihraç etmek olduğunu belirten Çakır, “Yurt dışından kesin dönüş yaptıktan sonra memleketimize biraz faydamız olsun diye burada bir çiftlik kurduk. Meyve, kaz, tavuk bunların üretimini yapıyorum burada. Şu an 600 adet damızlık kazım var, bine yakın da yavru kazlarım var.

Bu sayıyı 5 bine çıkarmayı hedefliyorum. Türkiye genelinde toplu satıyoruz, çevreden vatandaşlar gelip alıyor, kaz elimizde kalmıyor. Kaz sektörü farklı, civciv satışı farklı, kesim satışı farklı. Örneğin Kars kazının adı var ama geçen sene 400 adet kazı Kars’a gönderdim.