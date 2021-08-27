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PTT'den emekli oldu, babasından kalan seraya ejder meyvesi ekti! Kilosu 60 lira

27.08.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretim merkezlerinden Mersin'de, şimdi kilogramı 30 ila 40 liradan alıcı bulan ve şubat ayında fiyatı 60 liradan satılan ejder meyveleri üreticisini sevindirdi. Babadan kalma seraya ejder meyvesi diken Fatma Ergin, 3 tanesinin 1 kilogram olduğunu ve yılda dört kez hasat yaptığını belirtti.

PTT'den emekli oldu, babasından kalan seraya ejder meyvesi ekti! Kilosu 60 lira

Muz ve kivi başta olmak üzere birçok tropik meyvenin üretiminin yapıldığı kentte, "Pitaya" olarak da adlandırılan ejder meyvesi yetiştiriciliğine ilgi arttı.

Kent genelinde 2019 yılında 114 dekar alanda yetiştirilen meyvenin üretimi, 2020 yılının sonunda 138 dekara ulaştı ve 204 ton ürün hasadı yapıldı.

Yılda 4 kez hasat imkanı sunan ejder meyvesi, ağustosta, dalında kilogramı 30 ile 40 lira arasından alıcı buldu.

BABADAN KALMA SERAYA EKTİ

Erdemli ilçesindeki 3 dönümlük alanda üretim yapan 52 yaşındaki Fatma Ergin, PTT'den emekli olduktan sonra kardeşi Oğuzhan Kılıç'ın önerisiyle ejder meyvesi yetiştiriciliğine başladığını söyledi.

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Ergin, babalarından kalan sebze serasını üretimde kullandıklarını belirterek, "Kardeşimle üretime başladık. Çok şükür çok iyi gitti. Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyoruz. Gayet güzel bir gelirimiz oldu. Babamızdan kalan bir seraydı burası. Yeniledik ve daha verimli haline geldi. Bir sebze serasıyken şu anda ejder meyvesi üretim merkezi konumuna geldi. Hem meyve hem de fidan satışımız var." dedi.

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Ürünün pazarlanmasının kolay olduğunu anlatan Ergin, "Bizim şu ana kadar satışta sorunumuz olmadı. Ne zaman meyveyi kestiysek alıcımız hemen hazırdı. Hiçbir sıkıntımız olmadı bu konuda. İnsanlar, bu nedenle üretim yapmakta tereddüt ediyorlar. 'Acaba satabilir miyiz, elimizde mi kalır' diye düşünüyorlar. Aslında öyle bir şey yok. İlgi çekiciliği yüksek bir meyve. Alıcısı her zaman için hazır." diye konuştu.

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"3 ADETİ 1 KİLOGRAM"

Fatma Ergin, iç piyasaya satışın yanı sıra bazı ülkelere de ihracat yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu;

"Meyvelerin yaklaşık 3 adeti 1 kilogram ediyor. Kilogramı 30 ile 40 lira arasında satılıyor. Geçen şubat ayında kırmızı olanlarının kilogram satışı 60 lirayı buldu. Fiyatlardan memnunuz. Elimizde meyve kalma riski olmadı. Meyveleri kesmeden bir gün önce alıcılarla görüşüyoruz. İhracat da yapıyoruz. Rusya'ya ürün gönderdik, Macaristan'a da gidecek. Birçok ülkeyle anlaşmalar yaptık. Her şey iyi gidiyor. Mersin'deki 3 dönümlük alanın yanı sıra Antalya'da da 2 dönümde üretim yapıyoruz. Bunların haricinde birçok ilde meyveyi yetiştirmek isteyenler için kardeşimin öncülüğünde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz kişilerin ürünlerinin dış satımını da sağlıyoruz."

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Yoğun talebi karşılamakta güçlük çektiklerini aktaran Ergin, "Benim 100 dönüm alanım olsa yine üretim yapmaya çalışırım çünkü elinizde kalmayan ve satışı kolay bir meyve, ihracatı da var. İç piyasa talebine ürün yetişmiyor bile, arada ihracat da yapılıyor. Türkiye'de henüz fazla yetiştirilmediği için meyve tedarikinde sıkıntı var. İnsanlara bu meyvenin üretimini tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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Mersin
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