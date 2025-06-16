Resmen izdiham çıktı, 30 ton kapış kapış gitti! Birbirleri ile yarıştılar, trafik durma noktasına geldi 'Bedava ikram'

Karpuz yaz aylarının en sevilen meyvesi. Kahvaltılardan akşam yemeklerine kadar lezzeti ile herkesi memnun eden karpuz, tezgahlarda yerini almadı. Marketlerden pazar tezgahlarına kadar yerini alan karpuz bazı yerlede yarım veya çeyrek satılırken aynı zamanda bütün hali ile de alıcı buluyor.

Bu sene tezgahlarda kilosu 10 lira ile 20 lira arasında değişen karpuzu Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir hayırsever bedaya dağıttı. 30 ton karpuz dağıtılan alanda adeta izdiham yaşandı.

Ahlat ilçesinde ve Adana'da çiftçilik yapan Mesut Subaşı, Adana'da hasat ettiği karpuzların bir kısmını hemşehrilerine bedava dağıtılmak üzere Ahlat'a gönderdi. Bir tırla gönderilen 30 ton karpuz, ilçenin Selçuklu Çarşısı meydanında vatandaşlara dağıtıldı.

RESMEN BİRBİRLERİ İLE YARIŞTILAR

Bedava karpuz dağıtılan tırın etrafını çeviren vatandaşlar, karpuz almak için birbirleriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar olurken, bir tır dolusu karpuz bir saat içerisinde ilçe halkına dağıtıldı.

Dağıtılan karpuzlardan alan vatandaşlardan Yunus Nazlı, "Ahlatlı bir çiftçimiz bir tır dolusu karpuz gönderdi. Vatandaşlarımıza burada bedavadan ikramda bulunuyor. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır