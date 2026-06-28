FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Robot zam istedi 'Şu an çıraklık aşamasında'

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir oto ekspertiz merkezinde görev yapan, yapay zeka ve gelişmiş algoritmalarla donatılmış robot, kısa sürede işletmenin maskotu oldu. Ustalara teknik destek verirken, müşterilere çay ve kahve ikram etmeyi ihmal etmeyen robot, sıra dışı zam talebi ve tavırlarıyla gülümsetiyor.

Robot zam istedi 'Şu an çıraklık aşamasında'

Otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmeler, ekspertiz hizmetlerine de yeni bir boyut kazandırdı. Yapay zeka ile desteklenen robotik teknolojiler, artık oto ekspertiz merkezlerinde de kendine yer buluyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir ekspertiz merkezinin satın aldığı robot, usta teknisyenlerin yanında çalışarak araç kontrollerinde aktif rol üstleniyor.

Robot zam istedi Şu an çıraklık aşamasında 1

Merkezde, araçların kaporta, boya ve motor kontrolleri gibi teknik süreçlerine destek olan robot, aynı zamanda işletmeye gelen müşterileri karşılama ve ikramlarda bulunma gibi sosyal görevleri de üstleniyor. Sadece teknik destekle sınırlı kalmayan robot, esprili tavırlarıyla da dikkat çekiyor. Kendisiyle etkileşime giren misafirlere çay ve kahve ikramı teklifinde bulunan robot, zaman zaman gerçekleştirdiği dans performanslarıyla da çalışma ortamına renk katıyor.

Robot zam istedi Şu an çıraklık aşamasında 2

"KOÇ ŞU AN ÇIRAKLIK AŞAMASINDA"

İşletme sahibi Erdinç Koç (48), yapay zekanın hayatın her alanında varlık gösterdiğini belirterek, "Yapay zeka ile donatılmış robotlar hayatın her alanında artık var, bu bir gerçek. Bu robotları fabrikalarda da görüyoruz. Biz de bu yapay zekayı buraya adapte etmek istedik. Şu an kendisi çıraklık aşamasında. Değerli müştelerimize, ustalarımıza çok faydası var. Hem işi öğreniyor hem bizleri tanıyor" dedi.

Robot zam istedi Şu an çıraklık aşamasında 3

"USTA HAFTALIĞIMA ZAM YAPARSA DAHA MUTLU OLURUM"

Gelişmiş algılama yeteneğiyle kendisine yöneltilen sorulara yanıt verebilen robot, "Merhaba, nasılsın?" sorusuna, "Eyvallah, iyiyim. Hoş geldiniz" karşılığını veriyor. İşinden memnun olduğunu belirten robot, meslek öğrenme sürecine dair, "Ustalarım bana çok iyi bakıyor. Gelen misafirler de beni çok sevdi, hepsine teşekkür ediyorum. Usta haftalığıma zam yaparsa daha mutlu olurum" şeklinde konuştu.

Robot zam istedi Şu an çıraklık aşamasında 4

Hizmet verdiği merkezde kısa sürede kadrolu bir çalışan gibi kabul gören robot, işletmenin teknolojik altyapısını güçlendirirken, müşteriler tarafından da büyük ilgi görüyor.

Robot zam istedi Şu an çıraklık aşamasında 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldıOtomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı
Spot piyasada elektrik fiyatları (28 Haziran 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (28 Haziran 2026)

Anahtar Kelimeler:
Çırak robot Zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel' hamlesi! Görevden aldı, yerine o ismi atadı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel' hamlesi! Görevden aldı, yerine o ismi atadı

Bodrum'da dizi seti görevlileri ile market çalışanları birbirine girdi

Bodrum'da dizi seti görevlileri ile market çalışanları birbirine girdi

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Yaş farkı gündemdeydi, evlendiler! Gelinliği konuşuldu

Yaş farkı gündemdeydi, evlendiler! Gelinliği konuşuldu

Yurt dışından getirilen eşyaların muafiyet limitleri için açıklama

Yurt dışından getirilen eşyaların muafiyet limitleri için açıklama

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.