FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Ruslar buna hasta' Paket paket ülkelerine götürüyorlar, 25 çeşit var

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte turşu sektöründe satışlar hız kazanırken turşu üreticileri ve perakendeciler talebin artmasıyla özellikle biber, salatalık ve lahana turşularının öne çıktığını belirtiyor.

'Ruslar buna hasta' Paket paket ülkelerine götürüyorlar, 25 çeşit var
Ezgi Sivritepe

Turşu üreticileri, kış aylarının yaklaşmasıyla iç piyasada turşu tüketiminin canlandığını belirtirken geleneksel damak tadına hitap eden turşuların, gıda sanayisinde katma değer yaratarak hem istihdamı desteklediği hem de iç piyasanın yanı sıra dış ticarette pazar payını genişlettiğini ifade ediyor.

Ruslar buna hasta Paket paket ülkelerine götürüyorlar, 25 çeşit var 1

SATIŞLAR HIZLANDI

Tayfun Araz, kendisinin 10 yıldır sektörde yer aldığını ve satışlardan memnun olduklarını söyledi. Araz, kış aylarının yaklaşmasıyla turşu dükkanlarında satışların hız kazandığını belirterek "Kış ayları geldiğinde vatandaşlar tarafından turşuya ilgi artıyor. İnsanlar grip olmamak için probiyotik olan bu gıdayı tercih ediyorlar. Sezonumuz yeni başladı. Her geçen hafta üzerine koyarak satışlarımız artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Ruslar buna hasta Paket paket ülkelerine götürüyorlar, 25 çeşit var 2

NİSAN AYINA KADAR SATIŞ DEVAM EDİYOR

Turşu tüketiminin kışın daha çok arttığına dikkati çeken Araz, şunları söyledi:

"Genelde her dönem eylül ayı itibarıyla artan satışlarımızın nisan ayına kadar devam ettiğini görüyoruz. Şu an soğuk havalarla birlikte sektörümüzde hareketlilik başladı. Kışa girmemizle birlikte her geçen gün talebin arttığını görüyoruz. Vatandaşlar en fazla biber, lahana, salatalık, sarımsak ve pancar turşularına ilgi gösteriyor. Bizde 25'e yakın çeşit var. Salatalık, biber, patlıcan acur, lahana gibi ürünlerin turşularını yapıyoruz. Mesela sadece 5-6 çeşit biber türünde turşumuz var. Kırmızı domates, yeşil domates, kelek, sarımsak, soğan, kırmızı lahana gibi ürünlerin de turşusunu yapıyoruz."
Ruslar buna hasta Paket paket ülkelerine götürüyorlar, 25 çeşit var 3

Araz, turşuya talebin vatandaşların yanı sıra yabancılarda da artış gösterdiğini belirterek, "Bulunduğumuz bölge itibarıyla yabancı nüfusu biraz fazla. Mesela Koreli müşterilerimizin "Kimchi (Kore Turşusu)" istedikleri oluyor. Onların da talebini karşılamaya çalışıyoruz. Daha yöresel ürünler isteyenler oluyor. Bunları bu şekilde çeşitlendirebiliyoruz" dedi.
Ruslar buna hasta Paket paket ülkelerine götürüyorlar, 25 çeşit var 4

YABANCILAR DA TALEP EDİYOR

Turşuya talebin ileriki günlerde artacağını söyleyen Araz, "Yeni havalimanının bu bölgeye gelmesiyle buralar tam bir transfer noktası oldu. Kuveytli, Katarlı gibi Arap müşterilerimiz çok oluyor. Japonya, Güney Kore, Rusya'dan da müşterilerimiz fazla. Mesela Ruslar kırmızı domates turşusu hastası. Çok seviyorlar ve talepleri de yoğun. Araplar salatalık ve fasulye turşusunu tercih ediyor. Avrupa Birliği'nden gelenler Türk turşularını beğendiğini ifade ediyor. Gurbetçilerimiz salatalık ve lahana turşularını tercih ediyor. Paket paket alıp Almanya'ya, Fransa'ya, yaşadıkları ülkeye dönerken götürüyorlar. Hepsinin taleplerinden memnunuz."
Ruslar buna hasta Paket paket ülkelerine götürüyorlar, 25 çeşit var 5

Araz, Türk kültüründe turşunun her zaman olduğunu belirterek "Eskiden yeni nesil turşuyu pek bilmezdi ama şimdi yeni kuşak dediğimiz Z kuşağı da turşuyu doğal bir probiyotik olduğu için çok tüketmeye başladı. O yüzden memnunuz" diye konuştu.
AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastalığına çare ararken iş sahibi oldu!Hastalığına çare ararken iş sahibi oldu!
Otomobil devi Renault'dan işten çıkarma planı! 3 bin kişi etkilenebilirOtomobil devi Renault'dan işten çıkarma planı! 3 bin kişi etkilenebilir

Anahtar Kelimeler:
turşu turist rus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.