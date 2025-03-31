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Rusya'dan Irak'a kadar gönderiyorlar! Beklenti: 50 bin ton rekolte 'Yurt içinde 90 TL yurt dışında 110 TL'

31.03.2025 15:49
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Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden olan Mersin'in Silifke ilçesinde ürün hasadına başlandı. Çilek hem yurt içinde hem de Irak ve Rusya'nın Krasnodar bölgesinde alıcı buluyor. Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, 50 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti.

Rusya'dan Irak'a kadar gönderiyorlar! Beklenti: 50 bin ton rekolte 'Yurt içinde 90 TL yurt dışında 110 TL'

Mersin'in Silifke ilçesinde çilek hasadına başladı. Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, hem yurt içinde hem de yurt dışında alıcı bulunduğunu ifade etti. 5 bin dönüm açık alanda, 2 bin dönüm ise topraksız tarımla üretim yapıldığını ifade eden Kaynar, "50 bin ton rekolte bekliyoruz" sözlerini kullandı.

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Kaynar, Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde de çilek üretiminin yapıldığını aktardı. Kaynar, cümlelerini şu şekilde noktaladı:

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"Bugünlerde yurt içi ve Irak'a ayrıca ufak tefek uçak kargolarla Rusya'nın Krasnodar bölgesine ihracata başladık. Önümüzdeki günlerde Rusya Moskova kapısı açılacak. Bugünlerde çileğin kilosu yurt içinde 90, yurt dışına ise 110 liradan alıcı buluyor. Bol ve bereketli bir sezon olmasını diliyoruz"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çilek kobi
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