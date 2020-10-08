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Sadece Elazığ'da üretilen 'vişne mermeri', 45 ülkeye ihraç ediliyor

KOBİ HABERLERİ  | 08.10.2020 10:25 | Son Güncelleme

Dünyada sadece Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde üretilen ve renginden dolayı büyük ilgi gören 'vişne mermeri' başta ABD, Almanya ve İtalya olmak üzere 45 ülkeye ihraç ediliyor. Fabrikanın ihracat müdürü Salih Tufan, "Dünyanın çeşitli ülkelerine gönderdiğimiz ürünler birçok prestijli projelerde kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediyor. Bu yapıların başında Kabe yerleşkesi içerisinde bulunan Safa-Merve tepeleri, Mescid-i Haram, kraliyet sarayları ve Beyaz Saray gibi yapılar yer almaktadır" dedi.

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde 1984 yılından bu yana çıkarılan vişne mermeri, 45 ülkeye ihraç ediliyor. Kabe'den, Beyaz Saray'a kadar gibi birçok tarihi mekanlarda kullanılan vişne mermerinin üretildiği fabrikanın ihracat müdürü Salih Tufan, yılda 300 bin ton mermer elde ettiklerini söyledi.

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Tufan, "Vişne mermerini dünyanın 45 ülkesine ihraç etmekteyiz. Dünyanın çeşitli ülkelerine gönderdiğimiz ürünler birçok prestijli projelerde kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediyor. Bu yapıların başında Kabe yerleşkesi içerisinde bulunan Safa-Merve tepeleri, Mescid-i Haram, kraliyet sarayları ve Beyaz Saray gibi yapılar yer almaktadır.

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Alacakaya ilçemizde bulunan ocaklarımızda yıllık 300 bin ton mermer çıkarılmakta olup, çıkarılan bu rezervin 40 bin tonunu vişne mermeri oluşturmaktadır. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikamız ve birçok ocaklarımızda istihdam sağladığımız 600 personelimizle yıllık 300 bin ton blok mermer ve 450 bin metrekarede işlenmiş mermer üretilmektedir" diye konuştu.

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