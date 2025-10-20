FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Sadece o ilçede var! 1500 TL'den 400 TL'ye düştü '3 ay sonra fiyatlar artar'

Hatay İskenderun Körfezi'nde jumbo karides bolluğu nedeniyle kilo fiyatları 1500 TL'den, 400 TL'ye kadar düştü. Balık Satış Tesisleri Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Aytekin "Bu karidesler sadece İskenderun'da çıkıyor. Bunun kıymetini bilelim. Önce İskenderun halkı yesin, sonra dışarıya gönderelim" ifadelerini kullandı. Diğer balık fiyatları ile ilgili de bilgi veren Aytekin "3 ay sonra hem fiyatlar artar hem de mal azalır" dedi.

Sadece o ilçede var! 1500 TL'den 400 TL'ye düştü '3 ay sonra fiyatlar artar'

İskenderun Körfezi’nde jumbo karides bolluğu, fiyatları düşürdü! İskenderun Körfezi’nde denize açılan balıkçılar, jumbo karides ve çok çeşitli balık bereketiyle döndü. Balık Satış Tesisleri Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Aytekin, jumbo karides kilo fiyatlarının ürün bolluğu nedeniyle 1500 liradan 400 liraya düştüğünü söyledi.

Sadece o ilçede var! 1500 TL den 400 TL ye düştü 3 ay sonra fiyatlar artar 1

"BU KARİDESLER SADECE İSKENDERUN'DA ÇIKIYOR"

Aytekin, barbunya, sardalya, uskumru, levrek, çupra ve gümüş balığında da bolluk olduğunu kaydetti.

Sadece o ilçede var! 1500 TL den 400 TL ye düştü 3 ay sonra fiyatlar artar 2

Aytekin, "Karides fiyatları sezon açıldığında çok yüksekti ancak bolluk nedeniyle oldukça uygun fiyata satılıyor" dedi.

Sadece o ilçede var! 1500 TL den 400 TL ye düştü 3 ay sonra fiyatlar artar 3

Devamında Aytekin "Bu karidesler sadece İskenderun'da çıkıyor. Bunun kıymetini bilelim. Önce İskenderun halkı yesin, sonra dışarıya gönderelim" dedi.

Sadece o ilçede var! 1500 TL den 400 TL ye düştü 3 ay sonra fiyatlar artar 4

"3 AY SONRA HEM FİYATLAR ARTAR HEM DE MAL AZALIR"

Devamında Aytekin "Levrekte ise fiyatlar 500-550 TL arasında. Çupra 350, somon ise 300 TL civarında. Gümüş balığı sezon başında 400 TL'ye satılırken şu an 200 TL'ye geriledi" şeklinde konuştu.

Sadece o ilçede var! 1500 TL den 400 TL ye düştü 3 ay sonra fiyatlar artar 5

Aytekin "Balığımız çok. 3 ay içerisinde güzel bir hızlanma, güzel bir artış var. İskenderun halkı bundan faydalansın. 3 ay sonra hem fiyatlar artar hem de mal azalır" ifadelerini kullandı. (DHA)

Sadece o ilçede var! 1500 TL den 400 TL ye düştü 3 ay sonra fiyatlar artar 6Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin ağustos ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandıTürkiye'nin ağustos ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Anahtar Kelimeler:
karides İskenderun Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.