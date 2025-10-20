Sadece o ilçede var! 1500 TL'den 400 TL'ye düştü '3 ay sonra fiyatlar artar'

İskenderun Körfezi’nde jumbo karides bolluğu, fiyatları düşürdü! İskenderun Körfezi’nde denize açılan balıkçılar, jumbo karides ve çok çeşitli balık bereketiyle döndü. Balık Satış Tesisleri Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Aytekin, jumbo karides kilo fiyatlarının ürün bolluğu nedeniyle 1500 liradan 400 liraya düştüğünü söyledi.

"BU KARİDESLER SADECE İSKENDERUN'DA ÇIKIYOR"

Aytekin, barbunya, sardalya, uskumru, levrek, çupra ve gümüş balığında da bolluk olduğunu kaydetti.

Aytekin, "Karides fiyatları sezon açıldığında çok yüksekti ancak bolluk nedeniyle oldukça uygun fiyata satılıyor" dedi.

Devamında Aytekin "Bu karidesler sadece İskenderun'da çıkıyor. Bunun kıymetini bilelim. Önce İskenderun halkı yesin, sonra dışarıya gönderelim" dedi.

"3 AY SONRA HEM FİYATLAR ARTAR HEM DE MAL AZALIR"

Devamında Aytekin "Levrekte ise fiyatlar 500-550 TL arasında. Çupra 350, somon ise 300 TL civarında. Gümüş balığı sezon başında 400 TL'ye satılırken şu an 200 TL'ye geriledi" şeklinde konuştu.

Aytekin "Balığımız çok. 3 ay içerisinde güzel bir hızlanma, güzel bir artış var. İskenderun halkı bundan faydalansın. 3 ay sonra hem fiyatlar artar hem de mal azalır" ifadelerini kullandı. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır