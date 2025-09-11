FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Sahadan bilgi aldık' 1 Eylül'de başlamıştı, bu sezon çok olacak! 'Kazanç ve stok için önemli'

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, palamudun az olduğu dönemlerde hamsinin bol olmasının beklendiğini belirterek, "Sahadan aldığımız bilgiler bu yıl hamsinin bol olacağı yönünde." dedi.

'Sahadan bilgi aldık' 1 Eylül'de başlamıştı, bu sezon çok olacak! 'Kazanç ve stok için önemli'

SÜRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, AA muhabirine, Türkiye'de denizlerde eylül ayı itibarıyla başlayan av sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Balık sezonunun Karadeniz, Marmara ve Ege denizinde 1 Eylül'de "Vira Bismillah" denilerek coşkuyla başladığını hatırlatan Özkaya, 15 Eylül itibarıyla da Akdeniz'de sezonun açılacağını söyledi.

Sahadan bilgi aldık 1 Eylül de başlamıştı, bu sezon çok olacak! Kazanç ve stok için önemli 1

Özkaya, balıkçıların bu sezondan umutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Geçen yıl, palamut boldu. Palamudun bol olduğu yılların ardından av miktarı aşırı düşüş gösterir. Bu artış ve azalışlar, 3-5 senelik döngüler halinde devam eder. Bu yıl da palamudun az olmasını bekliyoruz. Palamudun az olduğu dönemlerde, hamsinin bol olması beklenen durumdur. Sahadan aldığımız bilgiler, bu yıl hamsinin bol olacağı yönünde. Deniz suyu sıcaklığının 10-15 derecelere düşmesiyle Karadeniz'de yoğun hamsi avcılığı başlayacak." ifadelerini kullandı.

Sahadan bilgi aldık 1 Eylül de başlamıştı, bu sezon çok olacak! Kazanç ve stok için önemli 2

"İSTAVRİTLERİN BİRAZ DAHA BÜYÜMESİNİ BEKLEMEK YERİNDE OLACAK"

Karadeniz'de bu yıl ayrıca bol miktarda istavrit de bulunduğunu ancak balıkların boyunun biraz küçük olduğu yönünde bilgiler geldiğini anlatan Özkaya, şunları kaydetti:

"İstavritlerin üzerindeki av baskısını şimdilik sınırlı tutmak ve balıkların biraz daha büyümesini beklemek yerinde olacak. Çünkü istavrit denizin kuru fasulyesidir, 12 ay boyunca avlamak mümkündür. Diğer türler gibi biz avlamazsak Gürcüler avlar, Yunanlar avlar gibi bir şey söz konusu değildir. Bu nedenle küçük balıkların olduğu istavrit sürülerinin avlanmaması ve sadece büyük balıkların olduğu sürülere ağ sarılması hem balıkçılarımızın kazancı hem de stokların geleceği açısından yerinde olacaktır."

Özkaya, Marmara'da geçen yıl iklim değişikliğine bağlı su sıcaklığının arttığını, insan kaynaklı kirlilik gibi nedenlerle müsilaj oluştuğunu anımsatarak, bu gelişmelerin balıkların üreme döngüsünü ve stokları etkilediğinin altını çizdi.

Marmara'da da yoğun olmasa da hamsi avcılığının başladığını, su sıcaklığının düşmesiyle buradaki hamsi avcılığının da artmasını öngördüklerini dile getiren Özkaya, Ege Denizi'nde ise bu yıl sardalya ve kolyoz avcılığının yoğun olarak yapılmaya başlandığını bildirdi.

Sahadan bilgi aldık 1 Eylül de başlamıştı, bu sezon çok olacak! Kazanç ve stok için önemli 3

"DENİZ SUYU SICAKLIĞININ ARTMASI, GENÇ BALIK ÖLÜMLERİNİ ARTIRIYOR"

İklim değişikliğinin, balıkçılık üzerine etkilerine dikkati çeken Özkaya, bu durumun denizel ekosisteme yansımalarının her geçen gün daha yoğun hissedildiğini vurguladı. Özkaya, iklim değişikliğinin özellikle yüzey suyu sıcaklığını artırdığını, plankton (suda bulunan ve hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılar) üretimini düşürdüğünü veya müsilaj gibi zararlı tür alglerin (ağırlıklı olarak suda yaşayan, fotosentetik ve çekirdek taşıyan organizmalar grubu) çoğalmasına neden olduğuna değinerek, şu bilgileri verdi:

"Bu gelişmeler, özellikle küçük pelajik (açık deniz veya okyanusun sahil veya deniz tabanına yakın olmayan kısmı) balık türlerinin (hamsi, çaça, sardalya, istavrit gibi) besin zincirini etkileyerek, stoklarını düşürüyor. Küçük pelajik balıkların azalması ise avcı balıkların besin zincirini etkiliyor. Yüksek seyreden su sıcaklığı nedeniyle dikey karışımın azalması, larvaların yeterince beslenememesi ve genç balık ölümlerinin artmasına neden oluyor. Artan ortalama su sıcaklıkları nedeniyle balıkların üreme dönemleri değişebiliyor. Bazı türlerin üreme zamanı, öne çekilebiliyor. Ayrıca yapılan çalışmalar, sıcaklığa hassas türlerin göç yollarının değiştiğini, ekosistem dengelerinin bozulduğunu gösteriyor."

Özkaya, balıkçılığın sadece geçim kaynağı değil, aynı zamanda kültürün ve sofraların vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek, "Balıkçılarımızın yasaklara uyması, küçük boydaki balıkları avlamaması ve sürdürülebilir yöntemlerle avcılık yapması kadar, tüketicilerin de bilinçli tercih yapması gerekiyor." çağrısında bulundu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Can Holding şirketlerine kayyum atanan TMSF duyurdu!Can Holding şirketlerine kayyum atanan TMSF duyurdu!
Toplam ciro endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 38,8 arttıToplam ciro endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 38,8 arttı

Anahtar Kelimeler:
balık hamsi balık fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

Ankara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Can Holding şirketlerine kayyum atanan TMSF duyurdu!

Can Holding şirketlerine kayyum atanan TMSF duyurdu!

Gram altın 'bu rakamı muhakkak görecek' deyip açıkladı! Tahmini revize ettiler

Gram altın 'bu rakamı muhakkak görecek' deyip açıkladı! Tahmini revize ettiler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.