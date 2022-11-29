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  4. Salebe bunu kattı! Ünü şehir sınırlarını aştı... Fincanı 35 lira

Salebe bunu kattı! Ünü şehir sınırlarını aştı... Fincanı 35 lira

29.11.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir girişimcinin manda sütünden yaptığı salep büyük rağbet görüyor. Kilosunu 2 bin 500 liraya aldığı doğal salep ve kilosu 35 liraya aldığı manda sütüyle pişirdiği saleplerin ünü şehir sınırlarını aştı. Çok talep gören salebin bir fincanı 35 liraya satılıyor.

Salebe bunu kattı! Ünü şehir sınırlarını aştı... Fincanı 35 lira

Tarihi Irgandı Köprüsünde kafe işleten Emine Yıldız, yaptığı denemeler sonucunda manda sütünden salep yapıp satmaya başladı. Manda sütüyle pişirdiği doğal salep büyük beğeni gördü. Kilosunu 2 bin 500 liraya aldığı doğal salep ve kilosu 35 liraya aldığı manda sütüyle pişirdiği saleplerin ünü şehir sınırlarını aştı.

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Kış aylarında sağlıklı ve besleyici olduğu için tercih edilen salep; işletmecinin farklı boyut kazandırmasıyla daha da beğenilmeye başlandı. Fincanı 35 lira olan salep çok kişi tarafından tercih ediliyor.

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Geçen yıl manda sütünden salep yapmaya başladığını ifade eden Emine Yıldız, "Kafemizde yeni bir şeyler denemek istedik. Kış aylarında Bursa'nın köylerinden gelen manda sütüyle doğal salep pişirdik, ilk önce yakın çevremize ikram ettik. Çok beğenilince kafemizde satmaya başladık. Talep görmeye başladı. Salep'in kilosunu 2 bin 500 liraya alıyoruz. Manda sütünü ise litresini 35 liradan almaktayız. Salep'in fincanını 35 liradan satmaktayız" dedi.


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