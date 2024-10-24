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'Satamazsın' dediler, Almanya, Fransa, İngiltere'ye bile satıyor! İnternette araştırırken buldu, videolarla öğrendi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.10.2024 08:46
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Dilek Çağlar, hobi olarak evinde jüt ve tres ipler ile yapmaya başladığı çanta, paspas, banyo setleri gibi çeşitli ürünlerini açtığı dükkanında ve sosyal medyada tanıtarak birçok ülkeye satış yapıyor. Çağlar "Şu an yurt dışına satışlarım mevcut. Almanya, İngiltere, Fransa, Mısır, Irak olmak üzere ülkelere ürün göndermiş bulunmaktayım. İşimi seviyorum" derken başlarda çevresinden "Bu iş olmaz, burada yapamazsın" gibi tepkiler aldığını anlattı.

'Satamazsın' dediler, Almanya, Fransa, İngiltere'ye bile satıyor! İnternette araştırırken buldu, videolarla öğrendi

Aile ekonomisine katkı sağlamak için evinde neler yapabileceği konusunda internette araştırma yaptığını belirten Dilek Çağlar, izlediği videolarda jüt ve tres ipler ile çeşitli ürünlerin yapılışını öğrendikten sonra evinde bu ürünleri yapmaya başladığını söyledi.

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ZAMANLA İŞLERİNİ BÜYÜTTÜ

Zamanla işlerinin büyüdüğünü söyleyen Çağlar, ürünlerini ilçede açtığı dükkanında ve sosyal medya üzerinden sattığını belirtti.

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"İZLEDİĞİM VİDEOLARLA İŞİ İLERLETTİM"

Hedefinin ev hanımları iş imkanı sunmak olduğunu aktaran Dilek Çağlar, “Bir buçuk yıl öncesine kadar güvenlik şirketinde çalışıyordum. 3'üncü hamilelikten sonra evde kalmak zorunda oldum. Çocuklarla ilgilenirken eşime destek olmak amaçlı 'Ne yapabilirim' diye araştırırken bu işle karşılaştım. Bazı internet sitelerinde izlediğim videolarla işi ilerlettim. Çantalar, paspaslar, banyo setleri, Amerikan servisleri derken iş büyüdü. Daha da güzel yerlere geldi." ifadelerini kullandı.

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"ÇEVREMDEN 'BU İŞ OLMAZ, BURADA YAPAMAZSIN' GİBİ TEPKİLER GELDİ"

Çağlar "Çevremden 'Bu iş olmaz, burada yapamazsın, ilçe olarak küçük satışların kısıtlı olur' gibi tepkilerle karşılaştım ama hepsini arkaya atmayı başardım." şeklinde konuştu.

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"YURT DIŞINA SATIŞLARIM VAR"

Çağlar "Şu an yurt dışına satışlarım mevcut. Almanya, İngiltere, Fransa, Mısır, Irak olmak üzere ülkelere ürün göndermiş bulunmaktayım. İşimi seviyorum. Hedefim ev kadınlarına destek olabilmek. Ev kadınların yaptığı ürünlerin burada satışını sağlamak. Makineler alıp onlara iş imkanı sunmak. Ev hanımlarına önerim var. Korkmasınlar. Herkes yapabilir. Yapabilirim demek çok önemli. Özgüvenleri yerinde olsun. Kadının değdiği her şey güzelleşir ve gelin herkes özgüveniyle bu dünyayı güzelleştirelim” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Bozüyük satış
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