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Satışlar arttı! 'Bayrama doğru tekrar hareketlilik bekliyoruz'

Eskişehir’de yaz mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte ayakkabı tercihlerinde de değişiklik yaşanıyor.

Satışlar arttı! 'Bayrama doğru tekrar hareketlilik bekliyoruz'

Köprübaşı Caddesi’nde uzun yıllardır hizmet veren Hasan Hüseyin Yerler, özellikle kadınlar arasında sandalet ve terlik satışlarının arttığını belirtiyor. Yerler, "Yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyim, senelerdir Köprübaşı caddesinde hizmet veriyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte en çok tercih edilenler terlik ve sandalet, özellikle de kadınlar tarafından tercih ediliyor. Çocuklar için sandalet fazla revaçta değil, genellikle spor ayakkabı kullanıyorlar. Spor ayakkabı dört mevsim tercih ediliyor ama bu sıralarda özellikle orta yaş kadın kesimde sandalet daha fazla tercih ediliyor." dedi.

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"PLAJDA PLASTİK TERLİK TERCİH EDİLMELİ"

Terlik satışlarında artış yaşanırken dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Hasan Hüseyin Yerler, "Yazın gelmesiyle de en çok yapılan hatalardan biri plajda deri terlik tercih edilmesi. Plajda veya su kenarlarında plastik terliklerden tercih etmeliler, hem kullanımı rahat hem de deriye göre daha uzun ömürlü. Bayram sonrası satışlarda biraz durgunluk oldu ama bayrama doğru tekrar bir hareketlilik bekliyoruz" diye anlattı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir satış
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