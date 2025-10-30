FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Satışlar arttı, yoğunluk var! Fiyatı 100 bin TL '2-3 yıldır satışlar fazla'

Kayseri'de havaların soğumasıyla beraber soba satışlarında artış yaşandı. Kentte soba satışı yapan Mustafa Emre Karabaşoğlu "Havalar soğudu, soba satışları başladı, bizim sezonumuz geldi. Son 2-3 yıldır pelet soba satışları aktif ve fazla" derken "Geçtiğimiz yıla göre fiyatlar aşırı zamlanmadı. Geçen yıla kıyasla üreticilerimizden gelen yüzde 10’luk bir zam var. Fiyatlar ortalama olarak 2 bin 500 TL’den başlıyor, 80-100 bin TL’ye kadar farklı modellerimiz var" ifadelerini kullandı.

Satışlar arttı, yoğunluk var! Fiyatı 100 bin TL '2-3 yıldır satışlar fazla'

Havalar soğudu, sobaya rağbet arttı! Kayseri'de özellikle akşam saatlerinde soğuk kendini hissettirirken, sobacılarda yoğunluk yaşanıyor.

Satışlar arttı, yoğunluk var! Fiyatı 100 bin TL 2-3 yıldır satışlar fazla 1

"BİZİM SEZONUMUZ GELDİ"

Kentte soba satışı yapan Mustafa Emre Karabaşoğlu, sobalarda trendin peletliler olduğunu söyleyerek, "Havalar soğudu, soba satışları başladı, bizim sezonumuz geldi. Son 2-3 yıldır pelet soba satışları aktif ve fazla. Pelet sobaların kullanımı kolay ve temiz enerji diyebiliriz. Hava kirliliği yapmaz. Soba ve baca temizliği konusunda aktif ve daha çok tercih ediliyor. Pelet sobalardan sonra dökümden üretilen ve ağırlıklı olarak odun ile kömür yaktığımız sobalar geliyor. En son da bildiğimiz klasik kömür sobaları tercih edilmekte" ifadelerini kullandı.

Satışlar arttı, yoğunluk var! Fiyatı 100 bin TL 2-3 yıldır satışlar fazla 2

"GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE FİYATLAR AŞIRI ZAMLANMADI"

Karabaşoğlu "Geçtiğimiz yıla göre fiyatlar aşırı zamlanmadı. Geçen yıla kıyasla üreticilerimizden gelen yüzde 10’luk bir zam var. Fiyatlar ortalama olarak 2 bin 500 TL’den başlıyor, 80-100 bin TL’ye kadar farklı modellerimiz var" dedi.

Satışlar arttı, yoğunluk var! Fiyatı 100 bin TL 2-3 yıldır satışlar fazla 3

Karabaşoğlu, "Soba alırken sağlamlığına, üretilen malzemenin kalitesine, fırınlı olup olmamasına dikkat edilmeli. Yeni ve güncel olan modellerde hem odun hem pelet yakılabilen sobalar tercih ediliyor. Çünkü vatandaş, pelet bittiğinde oduna dönebiliyor; odunu bittiğinde pelet yakabiliyor. Bu durum ekonomi sağlıyor ya da alternatif yakıt imkânı oluşturuyor. Çift hazneli, hem kömür hem odun yakılabilen sobalar da tercih edilebilir" diye konuştu.

Satışlar arttı, yoğunluk var! Fiyatı 100 bin TL 2-3 yıldır satışlar fazla 4Kaynak: İHABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu işi yapan kalmadı 'Son örneğiz' Çırak yetişmiyorBu işi yapan kalmadı 'Son örneğiz' Çırak yetişmiyor
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları

Anahtar Kelimeler:
Kayseri soba fiyat satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.