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Satışlar 'çok ama çok' azalınca fiyatlar düştü! 'Yarı yarıya indirdik' İlgi neredeyse yok oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
04.03.2025 12:43
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Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, ramazan ayıyla birlikte balık fiyatları geriledi. Vatandaşların ramazan ayında pek balık tüketmek istemediğini aktaran Balıkçı İbrahim Coşkun, "Dolayısıyla satış olmadığı için fiyatlarımız düştü. Mezgit, istavrit 100 lira, somon 200 lira. Fiyatlarımız çok iyi. Fiyatlarda yarıdan fazla düşüş var. Çünkü balık günlük olarak satılması gereken bir ürün. Onun için de fiyatları yarıya indirdik" ifadelerini kullandı.

Satışlar 'çok ama çok' azalınca fiyatlar düştü! 'Yarı yarıya indirdik' İlgi neredeyse yok oldu

Ramazanda balık satışları azaldı, fiyatlar düştü. Denizlerde 15 Nisan'da sona erecek av sezonu öncesi farklı türlerdeki balıklar tezgahları süslüyor. Kentte denize açılan balıkçılar tarafından bol miktarda avlanan mezgit, istavrit ve kefal gibi balıklar tezgahlarda kilogramları 100 liradan satışa sunuluyor.

AA-20250304-37232222-37232220-RAMAZANDA_BALIK_SATISLARI_AZALDI_FIYATLAR_DUSTU

RAMAZANLA BERABER SATIŞLARDA YÜZDE 80 AZALMA

Hamsinin kilogramının 150 liradan alıcı bulduğu kentte, kafeslerde yetiştirilen Türk somonu ise kilogramı 200 liradan satılıyor. Balıkçı İbrahim Coşkun, AA muhabirine, ramazanın başlamasıyla balık satışlarında yüzde 80 azalma yaşandığını söyledi.

"FİYATLARDA YARIDAN FAZLA DÜŞÜŞ VAR"

Vatandaşların ramazan ayında pek balık tüketmek istemediğini anlatan Coşkun, "Dolayısıyla satış olmadığı için fiyatlarımız da düştü. Mezgit, istavrit 100 lira, somon 200 lira. Fiyatlarımız da çok iyi. Fiyatlarda yarıdan fazla düşüş var. Neden? Çünkü balık günlük olarak satılması gereken bir ürün. Onun için de fiyatları yarıya indirdik." diye konuştu.

AA-20250304-37232222-37232221-RAMAZANDA_BALIK_SATISLARI_AZALDI_FIYATLAR_DUSTU

"SATIŞLARIMIZ ÇOK AMA ÇOK AZALDI"

Balıkçı İbrahim Gündoğdu da ramazanda balık satışlarının düştüğüne işaret ederek, "Mezgit ve istavrit gibi balıklar ramazan öncesi kilogramları 150 liradan satılıyordu. Onları 100 liraya düşürdük. Hamsimiz yine 200 liradan satılırken şu an 150 liradan satılıyor ama ilgi yok gibi bir şey. Satışlarımız çok ama çok azaldı." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
balık Ramazan balık fiyatları
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