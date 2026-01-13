FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Satışlar patladı, talep çok 'Aşırı ilgi var! Yabancıların da dikkatini çekiyor'

Kışın gelmesiyle İstanbul'da taze sıkım meyve suyu satışlarında artış yaşanırken büfeciler portakal ve nar suyuna talebin yükseldiğini, satışların yaza göre yüzde 50 arttığını belirtiyor. İstanbul Büfeciler Odası Başkanı Mustafa Şimşek "Kış aylarındaki satışlarda daha çok artışın olduğunu görüyoruz" derken "Bu şekil meyve sularının olması ülkemize gelen yabancıların da çok dikkatini çekiyor" şeklinde konuştu. Büfe işleten Nazım Turgut da "Aşırı derece portakal ve nar sularına bir ilgi var" dedi.

Satışlar patladı, talep çok 'Aşırı ilgi var! Yabancıların da dikkatini çekiyor'

Soğuk havalar taze sıkım meyve suyuna ilgiyi artırdı! AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Büfeciler Odası Başkanı Mustafa Şimşek, kış aylarında vatandaşların ve turistlerin, taze sıkım meyve sularına ilgilerinin belirgin şekilde arttığını söyledi. Şimşek, "Özellikle greyfurt, portakal, mandalina gibi bütün meyvelerin taze sıkım sularının satışları yükseliyor. Neden yükseliyor? Vitaminle alakalı olduğu için uzmanlar tarafından 'Gribe karşı koruyucu.' deniyor." dedi.

Satışlar patladı, talep çok Aşırı ilgi var! Yabancıların da dikkatini çekiyor 1

"YABANCILARIN DA ÇOK DİKKATİNİ ÇEKİYOR"

Taze sıkım meyve sularının anında hazırlanarak tüketiciye sunulduğunu vurgulayan Şimşek, "Bizler portakal, nar, mandalina sularını önceden sıkıp onu bir kavanoza koyup ardından istendiğinde bunu bardağa döküp vermiyoruz. Meyveler siparişle birlikte anında sıkılıyor, taze şekilde tüketiciye veriliyor. Bundan dolayı da dükkanlarda, büfelerde taze sıkım meyve sularının satışları artıyor ve bunun satışı vatandaşa açık bir şekilde, hijyenik, görünür bir şekilde oluyor. Bu şekil meyve sularının olması ülkemize gelen yabancıların da çok dikkatini çekiyor." diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 Mayıs'tan itibaren satışlarda zorunlu olacak: Yeni sistem başlıyor 1 Mayıs'tan itibaren satışlarda zorunlu olacak: Yeni sistem başlıyor

Şimşek, turistlerin son dönemde kahve yerine taze sıkım meyve suyu tercih etmeye başladığını aktararak yabancıların, en çok taze sıkılmış portakal suyuna ilgi gösterdiğini ifade etti.

Mynet Anket Taze Sıkım Meyve Suları Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Taze sıkım meyve sularını sık tüketiyorum.
Kış aylarında taze sıkım meyve suyu almaktan kaçınıyorum.
Yerli turistler kadar yabancıların ilgisini çektiğini düşünüyorum.
Sağlıklı olduğu için taze sıkım meyve sularını tercih ediyorum.
Bu anket 11 saat 12 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Yaz sıcaklarında soğuk meyve suyunun her zaman olmadığını hatırlatan Şimşek, "Kış aylarındaki satışlarda daha çok artışın olduğunu görüyoruz. Yüzde 50 oranında satışların yaz aylarına göre arttığını gözlemliyoruz. Bu sektör geliştikçe ülkemizin turizminin gelişmesine de katkı sağlar." değerlendirmesini yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli aylığına yeni formül! Sil baştan değişiyor: Düşük maaş alana destek Emekli aylığına yeni formül! Sil baştan değişiyor: Düşük maaş alana destek

"ÖZELLİKLE TAZE SIKIM PORTAKAL SUYU VE NAR SUYU ÇOK SATILIYOR"

İstiklal Caddesi'nde büfe işleten Nazım Turgut da kış aylarıyla birlikte satışlarda ciddi artış yaşandığını belirterek "Narenciye ürünleri sularının satışlarında da ciddi bir yoğunluk var. Özellikle taze sıkım portakal suyu, greyfurt suyu ve nar suyu çok satılıyor." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zam geldi: Akaryakıtta tabela yeniden değişti! İşte güncel fiyatlar Zam geldi: Akaryakıtta tabela yeniden değişti! İşte güncel fiyatlar

Yaz aylarına kıyasla satışlarda yaklaşık yüzde 50 artış olduğunu belirten Turgut, havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık güçlendirici olarak görülen ürünlere talebin arttığını kaydetti.

Turgut, mevsiminden dolayı bu ürünlere yoğun ilginin olduğuna dikkati çekti.

Nazım Turgut, şunları söyledi:

"1 kilogram portakaldan yaklaşık 200 gramlık bir bardak meyve suyu elde ediliyor. Kış aylarında gribal hastalıkların artmasıyla vatandaşlar bu ürünlere daha duyarlı yaklaşıyor. Turistler de taze sıkım meyve sularına yoğun ilgi gösteriyor ama şu anda narın mevsimi olduğu için portakalla birlikte çok hızlı satılıyor. Biz de rafımızda ağırlıklı olarak bunları bulunduruyoruz. Diğer meyve suları da satılıyor ama aşırı derece portakal ve nar sularına bir ilgi var."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emeklinin bayram ikramiyesi için 2 rakam masada!Emeklinin bayram ikramiyesi için 2 rakam masada!
Burgan Bank'ta üst düzey atamaBurgan Bank'ta üst düzey atama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Meyve suyu büfe satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.