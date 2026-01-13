FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti: Zam geldi! İşte güncel fiyatlar

Akaryakıt fiyatları son durum! Motorine zam geldi mi? Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme daha oldu. Buna göre bir akaryakıt ürününe zam geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe zam geldi? Motorine zam var mı bugün? 13 Ocak 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti: Zam geldi! İşte güncel fiyatlar
Hande Dağ

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında bir zam daha geldi. Peki, akaryakıtta zam hangi ürüne geldi? Motorine zam geldi mi? Motorine zam var mı bugün? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 13 Ocak 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 13 Ocak 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli aylığına yeni formül! Sil baştan değişiyor: Düşük maaş alana destek Emekli aylığına yeni formül! Sil baştan değişiyor: Düşük maaş alana destek

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti: Zam geldi! İşte güncel fiyatlar 1

MOTORİNE ZAM GELDİ

Son gelişmeye göre; motorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti: Zam geldi! İşte güncel fiyatlar 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 OCAK 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 53.21 TL
Motorin: 54.81 TL
LPG: 29.29 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.02 TL
Motorin: 54.62 TL
LPG: 28.69 TL

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti: Zam geldi! İşte güncel fiyatlar 3

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.04 TL
Motorin: 55.87 TL
LPG: 29.17 TL

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti: Zam geldi! İşte güncel fiyatlar 4

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.37 TL
Motorin: 56.14 TL
LPG: 29.09 TL

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'den, ABD'ye yüzde 25 ek gümrük vergisi tepkisiÇin'den, ABD'ye yüzde 25 ek gümrük vergisi tepkisi
Emekli aylığına yeni formül! Sil baştan değişiyor: Düşük maaş alana destekEmekli aylığına yeni formül! Sil baştan değişiyor: Düşük maaş alana destek

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.77
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.19
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.48
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.44
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.24
Gazyağı
45.03
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Benzin fiyatları Motorin fiyatları Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.