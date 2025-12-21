FİNANS

Satışlarda gözle görülür artış! Fiyatı dikkat çekti

Afyonkarahisar'da kış sofralarının vazgeçilmezi kestane satış fiyatı ile yüzleri güldürdü. Manavlık yapan Münir Karakaya kış mevsimiyle birlikte kestane satışlarında gözle görülür bir artış yaşandığını söyledi.

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kestane, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de rağbet görmeye başladı. Manav tezgâhlarında yerini alan kestaneye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

İlçe merkezinde manavlık yapan Münir Karakaya, kış mevsimiyle birlikte kestane satışlarında gözle görülür bir artış yaşandığını ifade etti. Karakaya, kestanenin kilogram fiyatının kalitesine göre 200 ile 250 TL arasında değiştiğini belirtti.

Vatandaşların özellikle soba ve mangalda tüketmek üzere kestaneye ilgi gösterdiğini dile getiren Karakaya, talebin önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediklerini söyledi.

kestane Afyonkarahisar fiyat
