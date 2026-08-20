Şehirdeki dükkanını kapatıp köyde yeni işe başladı: Tanesi 10 TL

Şehir hayatını geride bırakıp Hendek ilçesindeki köyüne dönen 53 yaşındaki Fazlı Arısoy, hobi olarak 10 tavukla yumurta üretimine başladı. Komşuların ve çevredeki vatandaşların yoğun talebi üzerine tavuk sayısını kısa sürede 100'e çıkartan girişimci, yumurtaların tanesini 10 liradan satışa sunuyor.

Arısoy, yabani hayvanların girmesini önlemek amacıyla 3 dönümlük bahçesinin etrafını da çitlerle çevirdi.

Arısoy, günlük ortalama 40 civarında yumurta elde edilen kümeste tavukların bakımını sürdürüyor.

"HOBİ AMAÇLI BAŞLADIK, KOMŞULARIN TALEBİ ÜZERİNE 100 TAVUK YAPTIK"

Hayvanları seven kişilerin bu işi yapabileceğini belirten Fazlı Arısoy, "Şehirde iş yerimi kapattım. Emekli olamadım. Köyümüze gelip 10 tavuk aldık. Hobi amaçlı başladık ama komşuların yoğun talebi üzerine tavuklarımızı önce 50 yaptık, şu anda ise 100 tane tavuğumuz var. Tavuklarım daha yeni, küçük aldık bunları. Şu anda yüzde 50 verim alıyoruz. Komşularımıza veriyoruz şimdilik. Hayvanları seven herkes yapabilir. Kışın buraya 1 metreye yakın kar yağıyor. Kümesimizi ona göre muhafazalı yaptık. Önüne bir sundurma yapacağız, tavuklarımız dışarıda gezinebilecek. Aydınlık olursa ve bakımını iyi yaparsan verim oranı düşmüyor" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır