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Sekreter olarak başladı, kendi işinin patronu oldu: Öğrenmek isteyen ona geliyor

Gaziantep'te kadın personelin az olduğu oto kaplama ve araç bakım sektöründe sekreter olarak işe başlayan Sevgi Köse, "yapamazsın" diyenlere inat kendi işinin patronu oldu.

Sekreter olarak başladı, kendi işinin patronu oldu: Öğrenmek isteyen ona geliyor

Gaziantep'te yaşayan 26 yaşındaki Sevgi Köse, yaklaşık 6 yıl önce araç bakımı ve kaplama sektöründe çalışmaya başladı. Mesleğe ilk olarak aynı sektörde faaliyet gösteren bir firmada sekreter olarak başlayan Köse, zamanla ustalara yardım ederek işi öğrenmeye başladı. Çeşitli eğitimlere katılarak kendisini geliştiren Köse, kısa sürede mesleğin inceliklerini öğrenerek "yapamazsın" diyenlere rağmen pes etmeyerek kendi iş yerini açtı. İşini severek ve özenle yapan genç girişimci, zamanla müşterilerinin güvenini kazanarak sektörde kendisine yer edindi.

Sekreter olarak başladı, kendi işinin patronu oldu: Öğrenmek isteyen ona geliyor 1

ÖĞRENMEK İSTEYENLERE DE EĞİTİM VERİYOR

Araç bakımı, boya, göçük onarımı, araç kaplama gibi birçok alanda hizmet veren Köse, başarısını 2025 yılında İstanbul TÜYAP'ta düzenlenen yarışmada Türkiye birinciliği elde ederek taçlandırdı. Yarışmadaki başarısının ardından profesyonel eğitim almak isteyen birçok kişi Köse'nin iş yerine gelerek eğitim almaya başladı.

Sekreter olarak başladı, kendi işinin patronu oldu: Öğrenmek isteyen ona geliyor 2

Oto kaplama işini öğrenmek isteyenlere eğitim veren genç girişimci, Oto kaplamanın zorlu ve dikkat gerektiren bir meslek olduğunu belirterek kadınların da bu sektörde başarılı olabileceğini gösterdi.

Sekreter olarak başladı, kendi işinin patronu oldu: Öğrenmek isteyen ona geliyor 3

"İŞİ SEVEN VE TUTKUYLA YAPAN BAŞARILI OLUR"

Oto kaplama sektöründe kadınların da başarılı olabileceğini belirten Sevgi Köse, "Gaziantep'te yaşıyorum. 6 senedir araç bakımı ve kaplama sektöründeyim. 6 senedir profesyonel olarak kendi dükkanımı işletiyorum. Daha öncesinde aynı işi yapan bir firmada sadece sekreter olarak başladım. Daha sonrasında oradaki ustalara yardım ederken kendimi geliştirdim. İş ile ilgili eğitimlere gittim ve usta oldum. İşimi tutkuyla yapıyorum ve gün geçtikçe sektörde kendimi geliştirmek adına farklı alanlarda eğitimlere katılıyorum" dedi.

Sekreter olarak başladı, kendi işinin patronu oldu: Öğrenmek isteyen ona geliyor 4

"SEKTÖRDE KABUL GÖRMEMEMİZE RAĞMEN DEVAM ETTİM"

Sektörün erkeklerin yoğunlukta olduğu bir alan olduğunu ifade eden Köse, "İlk başlarda hem erkekler tarafından hem de kadınlar tarafından bir süre kabul görmememize rağmen devam ettim. Böyle bir sektörde barınmak ilk başlarda zor oldu. Ama daha sonrasında insanlar yaptığınız işin ne kadar iyi olduğunu, dürüst olduğunuzu ve işinizi severek yaptığınızı görünce tereddüt etmeden araçlarını getirip bırakıyorlar" şeklinde konuştu.

Sekreter olarak başladı, kendi işinin patronu oldu: Öğrenmek isteyen ona geliyor 5

2025 yılında İstanbul TÜYAP'ta düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi olduğunu belirten Köse, "Burada araç bakımıyla ilgili her şeyi yapıyoruz. Araç boyası, göçük onarımı, kaporta boya, PPF kaplama, cam filmi, araç renk değişimi, sigara yanık tamiri, araç içi revizyon gibi çok işleri yapıyoruz. 2025 yılında İstanbul TÜYAP'ta, Türkiye genelinde düzenlenen bir yarışmada Türkiye birincisi oldum. O birincilikten sonra profesyonel eğitim almak isteyen arkadaşlar buraya öğrenci olarak gelip bizimle 1-2 ay vakit geçirip sertifikalarını alıp gittiler. Türkiye'nin birçok yerine usta yetiştirdim" ifadelerini kullandı.

Sekreter olarak başladı, kendi işinin patronu oldu: Öğrenmek isteyen ona geliyor 6

"KADINLARIN BU SEKTÖRDE BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Kadınların sektörde daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Köse, "Bence yapılan işin cinsiyeti yoktur. Kadın veya erkek fark etmez. Bir işi seven, gerçekten tutkuyla yapan kişi başarılı olur. Kadınlar da bu sektörde kesinlikle bulunmalı. Çünkü detaylar kadınlar için daha önemli. Bu iş detay gerektiren bir iş olduğu için kadınların da bu sektörde başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Sekreter Gaziantep patron
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