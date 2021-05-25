FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Sıfır atık sayesinde solucan gübresi üretmeye başladı!

Sıfır atık sayesinde solucan gübresi üretmeye başladı!

25.05.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin uygulandığı Ankara'nın Çubuk ilçesinde, tavsiye üzerine solucan gübresi üretmeye başlayan esnaf Bahattin Coşkun, yıllık 20 ton gübre üretim kapasitesine ulaştı.

Sıfır atık sayesinde solucan gübresi üretmeye başladı!

İlçede giyim mağazası bulunan Coşkun, Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Karakuş'un tavsiyesi ile solucan gübresi üretmeye başladı.

Çubuk Belediyesi tarafından uygulanan Sıfır Atık Projesi'ni ilçe genelinde yaygınlaştırmak isteyen Temizlik İşleri Müdürü Karakuş'un, evsel atıkların değerlendirilmesi ve organik tarımın geliştirilmesi amacıyla yaptığı tavsiye üzerine, hobi olarak solucan yetiştiriciliği yapan Coşkun, profesyonel gübre üretimine geçti.

Kiraladığı atıl bir ahırda yetiştirdiği solucanları evsel atıkların yanı sıra pazarlardan topladığı sebze artıkları ve park ve bahçelerin atıklarından yaptığı mamalarla besleyen Coşkun, gübre üretimiyle hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de çevre kirliliğini önlüyor.

Coşkun, yaptığı açıklamada, hafta sonlarını verimli bir şekilde değerlendirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

20210525_2_48451544_65485316_Web

"Bu gübre, evsel atıklar ile büyükbaş hayvan gübresini karıştırarak hazırladığımız mamaları solucanların yemesi ile oluşan bir gübre çeşidi. Uzun sürede oluşan bu gübre tamamen organik bir gübredir. Bununla üretilen sebze ve meyvelerden hem çok güzel verim alınıyor hem de çok lezzetli oluyorlar. İlk olarak kendimiz için bu gübreyi üretmeye başlamıştık ancak yetiştirdiğimiz solucanlar yılda 15 kat artmaya başladı, yıllık gübre üretimimiz 20 tona ulaştı. İlk iki yıl ürettiğimiz gübreleri çevremizdekilere, eşimize ve dostumuza tavsiye ederek ücretsiz verdik. Bu yıldan itibaren de satmaya başladık."

Solucan gübresi üretiminin karlı bir iş olmakla birlikte çevre dostu olduğunu vurgulayan Coşkun, solucan gübresinin tarımın her alanında kullanılması gerektiğini söyledi. Coşkun, "Bu gübre topraktaki organik madde miktarını artırmaktadır. Kendimiz kullanarak bunu test ettik ve çok memnunuz." dedi.

20210525_2_48451544_65485320_Web

"ÇİFTÇİLERİMİZE DE ÖRNEK OLUYORUZ"

Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Karakuş ise ilçelerinin gelirinin büyük bir kısmının tarım ve hayvancılıktan sağlandığına işaret etti.

"Yaptığımız araştırmada evsel atıkların Sıfır Atık Projesi'nin uygulandığı ilçemizde en verimli şekilde değerlendirilmesinin solucan gübresi üretimi şeklinde olduğunu fark ettik. Biz de çevremizdekilere solucan gübresi üretmelerini tavsiye etmeye başladık. Bu arkadaşlarımızdan biri de ilçe esnaflarımızdan Bahattin Coşkun oldu." diyen Karakuş, ilk başlarda Coşkun'a solucan gübresi üretiminde destek olduklarını anlattı.

thumbs_b_c_fb76149bc8c0f06dd3f508063d8c5421

Karakuş, "Bahattin Bey'le birlikte kendimiz örnek bir uygulama yapmaya başladık. Ürettiğimiz gübrelerle kendi sebzelerimizi yetiştirdik. Bu şekilde ilçemizdeki çitçilerimize de örnek oluyoruz." diye konuştu.

Pazardaki meyve ve sebze artıklarının, parklarda biçilen çimlerin ve evsel atıkların ekonomiye kazandırıldığını vurgulayan Karakuş, bu şekilde hem çevreye hem doğaya faydalı bir iş yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Köyünde 2,7 milyon liralık yatırımla tarıma başladı, 20 kadını istihdam ettiKöyünde 2,7 milyon liralık yatırımla tarıma başladı, 20 kadını istihdam etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En eğlenceli düğün kazaları En eğlenceli düğün kazaları
Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!
Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı! Pilot il seçildi

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı! Pilot il seçildi

İşte yeni sistem! Aşı yaptıran katılacak

İşte yeni sistem! Aşı yaptıran katılacak

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Esnafa hibe desteği başvuruları bugün başlıyor!

Esnafa hibe desteği başvuruları bugün başlıyor!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

Taşerondan kadroya geçenlere müjde!

Taşerondan kadroya geçenlere müjde!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ripple için iki ülkeden büyük adım!

Ripple için iki ülkeden büyük adım!

Araç sahipleri için önemli karar!

Araç sahipleri için önemli karar!

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.