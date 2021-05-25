Sıfır atık sayesinde solucan gübresi üretmeye başladı!

İlçede giyim mağazası bulunan Coşkun, Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Karakuş'un tavsiyesi ile solucan gübresi üretmeye başladı.

Çubuk Belediyesi tarafından uygulanan Sıfır Atık Projesi'ni ilçe genelinde yaygınlaştırmak isteyen Temizlik İşleri Müdürü Karakuş'un, evsel atıkların değerlendirilmesi ve organik tarımın geliştirilmesi amacıyla yaptığı tavsiye üzerine, hobi olarak solucan yetiştiriciliği yapan Coşkun, profesyonel gübre üretimine geçti.

Kiraladığı atıl bir ahırda yetiştirdiği solucanları evsel atıkların yanı sıra pazarlardan topladığı sebze artıkları ve park ve bahçelerin atıklarından yaptığı mamalarla besleyen Coşkun, gübre üretimiyle hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de çevre kirliliğini önlüyor.

Coşkun, yaptığı açıklamada, hafta sonlarını verimli bir şekilde değerlendirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu gübre, evsel atıklar ile büyükbaş hayvan gübresini karıştırarak hazırladığımız mamaları solucanların yemesi ile oluşan bir gübre çeşidi. Uzun sürede oluşan bu gübre tamamen organik bir gübredir. Bununla üretilen sebze ve meyvelerden hem çok güzel verim alınıyor hem de çok lezzetli oluyorlar. İlk olarak kendimiz için bu gübreyi üretmeye başlamıştık ancak yetiştirdiğimiz solucanlar yılda 15 kat artmaya başladı, yıllık gübre üretimimiz 20 tona ulaştı. İlk iki yıl ürettiğimiz gübreleri çevremizdekilere, eşimize ve dostumuza tavsiye ederek ücretsiz verdik. Bu yıldan itibaren de satmaya başladık."