Sigorta, prim yok yevmiye 900 TL olunca göç başladı! O bölgeye gidiyorlar, arada resmen uçurum var

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da aracılar ve tarım işçileri bin liralık yevmiyeyi az bulduklarını belirterek eylem yaptı. Günlük bin 500 TL talep eden işçiler, yevmiyelerin artmadığı takdirde, tarla ve bahçelere gitmeyeceklerini söyledi. Çukurova Tarım Aracıları Dernek Başkanı Mehmet Celal Şenateş, yevmiyeler ile ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye narenciye üretiminin 3'te 1'ini tek başına karşılayan Adana'da limon hasadı başladı. 1 ay içerisinde mandalina, portakal ve greyfurt hasadının da başlaması beklenirken geçtiğimiz Ocak ayında Adana, Mersin ve Hatay'da 2025 yılının tarım işçisi yevmiyeleri aracı payı dahil bin TL olarak belirlendi. İşçiler, aldıkları yevmiyeden yüzde 10'unu aracılara verince ellerine 900 TL kaldı.

FİYAT DÜŞÜK EYLEMİ

İşçiler ve aracılar, Doğankent Mahallesi'nde toplanıp fiyatların düşük kaldığını öne sürerek eylem yaptı. Bu sırada konuşan Çukurova Tarım Aracıları Dernek Başkanı Mehmet Celal Şenateş, şu cümleleri kurdu:

"Şu anda işçilerin eline 900 TL kalıyor. Bu 900 TL içerisinde işçinin yemeği, giydiği kıyafet ve yediği yemek kendisine ait. Herhangi bir primi, sigortası maalesef yok. 1 ay içerisinde toplam 14-15 gün işe gidiyoruz ve bu işçileri kurtarmıyor. Bizler bin 600 TL yevmiye istiyoruz"

YEVMİYELER DÜŞÜK GELİNCE İŞÇİ BULAMIYORLAR

Yakıcı güneş altında günde 8-10 saat çalıştıklarını ifade eden Şenateş, "Narenciye bahçeleri bu sene yandı biz yine tarlalarda, bahçelerdeydik. Domates ve narenciye hasadı olarak 650 milyon ton hasat yapılıyor. Bütün işçiliği Çukurova'nın tarım işçileri yapıyor. Şu anki fiyat çok düşük kaldı. Fındık toplayan işçi bin 400- bin 500 TL alıyor. Çay toplayan işçi 3 bin TL alıyor. İşçiler, işe çıkmayacaklarını söylüyor ve biz işçi bulamıyoruz" diye konuştu.

İŞÇİLER BÖLGEYİ TERK EDİYOR

Ceyhan'dan eyleme katılan Gülçin Hanter ise, "En azından bin 500 lira ücret talep ediyoruz. Bu şartlarda işçi bulamıyoruz. İşçiler şu anda İç Anadolu bölgesine veya Karadeniz bölgesine gitti. Oralarda daha yüksek para kazanıyorlar" şeklinde konuştu.
Tarım işçisi Aydın İzol ise yevmiyesine zam yapılmadığı takdirde işe çıkmayacağını söyledi. İzol, "Antalya'dan yeni geldim ve orada budama işçisinin yevmiyesi 2 bin 500 lira, narenciye işçisinin yevmiyesi bin 500 lira. Bizim burada da en az bin 500 lira olmalı. Bu parayı almazsam işe çıkmayacağım" ifadelerini kullandı.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

