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Siparişlere yetişemiyorlar! 'Burada ilk kez ürettik' Yoğun ilgi oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde özellikle Osmanlı Dönemi'nde padişahların ektirdiği siyez buğdayından yapılan ekmeğin, şeker hastalarına yararı olduğu ön görülüyor. Üretilen ekmeklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yenişehir Belediyesi iştiraki olan Yesaş Ekmek Fabrikası'nda üretilen siyez ekmeği ile ilgili konuşan Genel Müdür Koray Aydın "Yenişehir'de ilk kez ürettik. Siparişlere yetişemiyoruz" dedi.

Siparişlere yetişemiyorlar! 'Burada ilk kez ürettik' Yoğun ilgi oldu

Osmanlının ilk başşehri ve Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinde birisi olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, siyez ekmeği üretilmeye başlandı. Üretilen ekmeklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

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Yenişehir Belediyesi iştiraki olan Yesaş Ekmek Fabrikası'nda üretilen siyez ekmeğinin faydalarını anlatan Genel Müdür Koray Aydın, "Osmanlı padişahlarının ektirdiği siyez karabuğdaydan yapılan ekmeğin birçok şifası bulunuyor. Bu ekmek diyet yapanlara iyi geliyor. Onların favori ekmeği aynı zamanda şeker hastalarına iyi gelirken vücuda çok az zararı var" diye konuştu.

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"YENİŞEHİR'DE İLK KEZ ÜRETTİK"

Aydın "Yenişehir'de ilk kez ürettik. Siparişlere yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)

AW455099_01Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Bursa Yenişehir ekmek sipariş üretim
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