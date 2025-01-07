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Sosyal medya günlerdir konuşuyordu! Onlara ücretsiz oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
07.01.2025 09:36
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Sosyal medya bir süredir 'Gassal' dizisiyle beraber gassalları konuşuyor. Bu nedenle gassallarla ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Sorgun Belediyesi, ‘Gassal’ dizisinin gündeme gelmesinin ardından, gassallara özel kampanya başlattı. Belediye, cenaze hizmetlerinde görev alan tüm gassallara, 2 gün boyunca toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkı tanıyacağını duyurdu. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci "Onların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak istiyoruz" dedi.

Sosyal medya günlerdir konuşuyordu! Onlara ücretsiz oldu

'Gassal' dizisinin gündem olmasıyla beraber sosyal medya günlerdir gassalları konuşuyor. Sorgun Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımla da söz konusu kampanyanın duyurusu yapıldı.

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"BİR JEST YAPMAK İSTEDİK"

Paylaşımda, "Gassal dizisinin fenomen haline gelmesiyle birlikte, biz de gassal olan vatandaşlarımıza özel bir jest yapmak istedik. 2 gün süreyle toplu taşıma araçlarımızda ücretsiz seyahat hakkı sadece ‘Gassal’ olan vatandaşlarımıza özel" ifadeleri yer aldı.

Kampanya, yalnızca cenaze hizmetlerinde görev alan gassallara değil, Sorgun’daki tüm gassallara yönelik olarak uygulamaya kondu. Belediye, bu uygulama ile gassalların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve onların bu önemli toplum hizmetindeki emeklerine teşekkür etmeyi amaçlıyor.

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"ONLARIN HAYATLARINI BİR NEBZE OLSUN KOLAYLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, başlatılan kampanya ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, gassalların toplumdaki değerli yerini vurguladı. Ekinci, "Gassallarımız, toplumumuzun önemli bir parçasıdır ve gösterdikleri özverili çalışmalarla takdiri hak ediyorlar. Onların zorlu işlerini daha kolay hale getirmek ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları biraz olsun hafifletmek amacıyla, bu jesti gerçekleştirdik. Belediye olarak, gassallarımıza verdiğimiz desteği, toplumumuzda dayanışmayı artırmak adına önemli bir adım olarak görüyoruz. 2 gün boyunca toplu taşıma araçlarımızda ücretsiz seyahat imkânı sunarak, onların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak istiyoruz" dedi.

Bu kampanya, Sorgun’da yaşayan gassallar tarafından ilgiyle karşılanırken, vatandaşlar da belediyenin gösterdiği bu duyarlı yaklaşımı takdirle karşıladı. Belediye, gassalların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceği bu özel uygulamanın, sosyal dayanışmayı güçlendireceğine inanıyor. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Sorgun Toplu taşıma ücretsiz Gassal
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