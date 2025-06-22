FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Sosyal medyadan duyurdu, ücretsiz verdi! Binler akın etti 'Para teklif eden oldu, kesinlikle almadık'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Arslan, para etmediği gerekçesiyle traktörle süreceği karpuzları sosyal medyadan duyuru yaparak vatandaşa ücretsiz dağıttı. Arslan'ın Yeniköy Mahallesi'ndeki 15 dönümlük karpuz tarlasına araçlarıyla gelenler, tonlarca karpuzu toplayıp götürdü. Arslan "Bir tarlamız daha var, orayı da açacağız. Binlerce kişi geldi. Para teklif eden oldu ama kesinlikle ücret almadık, hayır olsun istedik" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan duyurdu, ücretsiz verdi! Binler akın etti 'Para teklif eden oldu, kesinlikle almadık'

Antalya Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi'nde bulunan 15 dönüm karpuz tarlasının sahibi Mehmet Arslan, sosyal medyada paylaşım yaparak, karpuz dağıtacağını belirtti.

TARLADAKI-KARPUZLARI-VATANDASA-UCRETSIZ-_778482_230128

Arslan, karpuzun maliyetinin 5 lirayı bulmasına rağmen tüccarın 3 lira teklif ettiğini söyledi.

TARLADAKI-KARPUZLARI-VATANDASA-UCRETSIZ-_778479_230128

"BİR TARLAMIZ DAHA VAR, ORAYI DA AÇACAĞIZ"

Devamında Arslan, "Bu şartlarda satmak yerine halk yesin istedik. Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 100 ton karpuz dağıttık. Bir tarlamız daha var, orayı da açacağız. Binlerce kişi geldi. Para teklif eden oldu ama kesinlikle ücret almadık, hayır olsun istedik. 'Allah razı olsun' demeleri yeter" dedi.

TARLADAKI-KARPUZLARI-VATANDASA-UCRETSIZ-_778480_230128

'HAYRA VESİLE OLMASINI İSTEDİK'

Arslan, bir dönüm karpuz tarlasının maliyetinin 20 bin lirayı bulduğunu belirtti.

TARLADAKI-KARPUZLARI-VATANDASA-UCRETSIZ-_778481_230128

Arslan, "Karpuz tarlada kaldı, hayra vesile olmasını istedik. Allah razı olsun, halk gelip aldı. 5 dönümlük bu tarla bitti. Aşağıda 10 dönüm tarla daha var. İnsanların işine yarasın istedik" diye konuştu.

TARLADAKI-KARPUZLARI-VATANDASA-UCRETSIZ-_778478_230128

VATANDAŞLAR MEMNUN

Tarladan karpuz toplayan Cem Kaplan, "Allah razı olsun bostan sahibinden. Onlarca araç dolusu karpuz gitti" dedi.

TARLADAKI-KARPUZLARI-VATANDASA-UCRETSIZ-_778483_230128

Yusuf Gürler ise Arslan'ın örnek bir davranış sergilediğini vurgulayarak, "Manavgat gibi verimli topraklarda böyle hayırseverlik örneği herkesin yapabileceği bir iş değil. Güzel bir davranış. Yaz günlerinde serinlemek için çocuklarla karpuz yiyoruz. Allah razı olsun" diye konuştu (DHA)

TARLADAKI-KARPUZLARI-VATANDASA-UCRETSIZ-_778484_230128Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karadeniz'deki kafeslerde yetiştirilen Türk somonu hasadı bereketli geçiyorKaradeniz'deki kafeslerde yetiştirilen Türk somonu hasadı bereketli geçiyor
Türkiye'nin her yerine satıyorlar! Günde 3 tane yapıyorlarTürkiye'nin her yerine satıyorlar! Günde 3 tane yapıyorlar

Anahtar Kelimeler:
karpuz tarla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu...

ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu...

Kütahya'da ele geçirilen kaliforniyumun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı

Kütahya'da ele geçirilen kaliforniyumun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı

İlgi büyük! Mühendisliği bırakıp babaannesinden kalan tarlada kurdu

İlgi büyük! Mühendisliği bırakıp babaannesinden kalan tarlada kurdu

Baraj aşıldı! 11'den 15'e çıktı... Tercihler değişti

Baraj aşıldı! 11'den 15'e çıktı... Tercihler değişti

Çocukken ustasının bir sözüyle o işe yöneldi

Çocukken ustasının bir sözüyle o işe yöneldi

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan İBB sözleri! “Avrupa Birliği’nden metro kredisi aldılar parayı metroya harcamadılar”

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan İBB sözleri! “Avrupa Birliği’nden metro kredisi aldılar parayı metroya harcamadılar”

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.