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Stokları erkenden bitti! Satışlar birden arttı... Herkes akın etti 'Beklenenin üzerinde talep var'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.10.2024 14:09
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Kırşehir’de vatandaşlar havaların soğumasıyla beraber pekmeze ilgi gösterince aktarlardaki stoklar tükendi. Beklenenin üzerinde talep olduğunu belirten bir aktar "Havaların soğumasıyla birlikte hızlı şekilde pekmeze rağbet arttı. Elimizde bulunan stoklar da erken bitti" derken bir başkası da "Pekmez satışlarında rekor artış oldu" ifadelerini kullandı.

Stokları erkenden bitti! Satışlar birden arttı... Herkes akın etti 'Beklenenin üzerinde talep var'

Kırşehir’de, pekmez satışlarında artış yaşandığını söyleyen aktarlar, pekmezin bağışıklık sistemini kuvvetlendirme gibi bir özelliğinin de olması nedeniyle vatandaşlardan talep gördüğünü belirtti. Aktarların en çok satan ürünü haline gelen pekmez, sezon bitmeden şehirdeki aktarlarda stoklarında tükenmesine neden oldu.

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"ELİMİZDE BULUNAN STOKLAR ERKEN BİTTİ"

Beklenenin üzerinde talep olduğunu belirten Aktar Osman Kımçak, "Havaların soğumasıyla birlikte hızlı şekilde pekmeze rağbet arttı. Havaların erken soğuması pekmez satışlarında artışa neden oldu. Şehir içi ve şehir dışından gelen insanlar pekmeze yöneldi. Elimizde bulunan stoklar da erken bitti" dedi.

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"SATIŞLARDA REKOR ARTIŞ OLDU"

Ünsal Gümüş ise; "Pekmez satışlarında rekor artış oldu. Üzüm pekmezi, keçi boynuzu pekmezi ve üzüm pekmezinde ciddi oranda artış olmadı. Pekmez stoklarını çokça yapamıyoruz. Köylerden almaya özen göstermekteyiz. Beklenen üstünde soğuk etkisiyle satışlar oldu" diye konuştu.

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Vücut direncini arttırıcı özelliğiyle bilinen pekmezin mevsim geçişlerinde düzenli kullanımı sonrasında gerekli faydayı sağladığı biliniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pekmez Kırşehir
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