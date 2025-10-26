'Şu an çok heyecanlıyım, verim çok güzel' Fiyatlar da memnun etti! 'Başardık'

FİNANS

"Türkiye'nin çeltik ambarı" olarak nitelenen Trakya'da çiftçilerin meşakkatli çeltik mesaisi tamamlandı. Çeltik üretimi yapan Taygun Yalçın "Şu an dönüm başına 1100-1200 kilogram gibi bir verim alıyoruz. Ekimi zor şartlarda yaptık ama bunu başardık. Bunu nisanda ekiyoruz, ekim ayında biçim yapıyoruz. Şu an çok heyecanlıyım çünkü verim çok güzel" ifadelerini kullandı. Yalçın, bu sezon pirinç fiyatlarının da güzel olduğunu söyledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çiftçiler, yaklaşık 6 ay önce tarım alanlarını çeltik ekimi için hazırladı. Tarlalarında çeltik yetiştirmek için "tava" adı verilen alanlar oluşturan çiftçiler, ardından bu alanları kimi göl ve nehirden, kimi yer altı kaynaklarından aldıkları suyla doldurmak için yoğun çaba sarf etti. Çiftçiler belirli dönemlerde gübre ve ilaçlamalarını da yaptı.

Çeltik olgunlaştıktan sonra biçerdöverle hasat edildi. Su dolu tavalarda yetiştirildiği için yüksek nem oranına sahip çeltiğin pirince dönüştürülmesi sürecinde önce kurutma işlemi yapıldı.

Tarladan yaklaşık yüzde 30 nem oranıyla toplanan ürün, kömürle çalışan silo tipi kurutma makinelerinde 55-60 derece sıcaklıkta kurutuldu.

Çeltik, 6-10 saat süren işlem sonunda nem oranı yüzde 14-15 seviyesine düşürülerek fabrikalara gönderildi. Fabrikada kabuğundan ayrılan ürün pirinç halini aldı.

"ŞU AN ÇOK HEYECANLIYIM ÇÜNKÜ VERİM ÇOK GÜZEL"

AA ekibi, Pehlivanköy'e bağlı Kuştepe köyünde çeltik üretimi yapan Taygun Yalçın'ın yoğun mesaisini görüntüledi.

Yalçın, AA muhabirine, büyük emeklerle yetiştirdikleri çeltiği hasat ettiklerini söyledi.

Kuraklığa rağmen verimli bir yıl geçirdiklerini anlatan Yalçın, verimin üreticinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Binbir emekle yetiştirdikleri çeltiğin hasadının heyecanla yapıldığını dile getiren Yalçın, "Şu an dönüm başına 1100-1200 kilogram gibi bir verim alıyoruz. Ekimi zor şartlarda yaptık ama bunu başardık. Bunu nisanda ekiyoruz, ekim ayında biçim yapıyoruz. Şu an çok heyecanlıyım çünkü verim çok güzel." dedi.

Yalçın, bu sezon pirinç fiyatlarının da güzel olduğunu dile getirdi.

NİSAN YAĞIŞLARI VERİMİ ARTTIRDI

Biçerdöver operatörü Mehmet Önal ise verimin bu yıl çok iyi olduğunu belirtti. Verimin geçen yıla göre arttığını anlatan Önal, bu yıl dekar başına ortalama 900 ila 1200 kilogram arasında verim elde edildiğini söyledi.

25 yıldır biçerdöver operatörlüğü yaptığını belirten Önal, nisan ayındaki kar ve sağanağın verimin artmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Önal, bu sezon yaklaşık 4 bin dekar arazide çeltik hasadı gerçekleştirdiğini kaydetti.
Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

