Tabelayı gören tarlaya koştu: '10 yıldır var! Cumartesi pazar çok yoğun'

Ankara'nın tarımsal üretim yapılan bölgelerinde yaz mevsimiyle birlikte tarlalarda hareketlilik arttı. Özellikle domates üretiminin yoğunluğu tüketicilerin ilgisini çekiyor. Ayaş yolu üzerindeki tarlalarda görülen domatesler güzergah üzerinden geçen vatandaşların dikkatini çekerken, bölgeye gelen vatandaşlar da taze domateslere doğrudan üretim alanından ulaşabiliyor. Bölgedeki uygulamayı duyurmak amacıyla yol kenarına asılan tabelada ‘Kendin Topla' ifadesi kullanıldı.

Özellikle bölgeden geçen araç sürücülerinin ve vatandaşların ilgisini çeken tabela, domatesin tarladan sofraya ulaşma sürecini de gözler önüne seriyor.

Buraya gelen vatandaşlar tarlaya giderek hem kendi topluyor, hem de direkt üreticiden domates almış oluyor.

"BU SİSTEM AŞAĞI YUKARI 10 SENEDİR VAR"

Kendin Topla sisteminin vatandaşlar tarafından beğenildiğini belirten domates üreticisi Ekrem Orman, "Beypazarı yolu kenarında tarlamız var. İnsanlar isterse eğer tarladan topluyorlar. Yukarıda tartıyoruz ve o şekilde alıp gidiyorlar. Daha öncesinde yolun kenarında sadece satış yapıyorduk. Sonrasında toplayıp almak isteyenler oldu. Sonrasında bu durum devam etti. Buraya gelenlerin büyük kısmı tarladan kendi topluyor. Toplarken yiyor, tadına bakıyor ve memnun kalırsa alıp gidiyorlar. Gelenler de memnun. Neredeyse çocukluğumdan beri domates yetiştiriyorum. Bu sistem aşağı yukarı 10 senedir var. Domateste verim geçen seneye göre biraz düşük. Baharda çok yağmur aldık. Domates bu yağıştan ötürü etkilendi. Ayaş domatesinin özelliği ince kabuk olması. Tadı, görünüşü ve kokusu diğerlerinden farklı. Bu domatesin hafif ekşi bir tadı vardır. Yiyenler kolaylıkla ayırt edebilir. Özellikle cumartesi ve pazar günleri burası çok yoğun. Ankaralıları tarlamıza bekleriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır