FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Tabelayı gören tarlaya koştu: '10 yıldır var! Cumartesi pazar çok yoğun'

Ankara'nın Ayaş ilçesindeki bir domates üreticisi, ürettiği domatesleri vatandaşın toplamasını sağlayarak doğrudan üreticiye ulaştırıyor.

Tabelayı gören tarlaya koştu: '10 yıldır var! Cumartesi pazar çok yoğun'

Ankara'nın tarımsal üretim yapılan bölgelerinde yaz mevsimiyle birlikte tarlalarda hareketlilik arttı. Özellikle domates üretiminin yoğunluğu tüketicilerin ilgisini çekiyor. Ayaş yolu üzerindeki tarlalarda görülen domatesler güzergah üzerinden geçen vatandaşların dikkatini çekerken, bölgeye gelen vatandaşlar da taze domateslere doğrudan üretim alanından ulaşabiliyor. Bölgedeki uygulamayı duyurmak amacıyla yol kenarına asılan tabelada ‘Kendin Topla' ifadesi kullanıldı.

Tabelayı gören tarlaya koştu: 10 yıldır var! Cumartesi pazar çok yoğun 1

Özellikle bölgeden geçen araç sürücülerinin ve vatandaşların ilgisini çeken tabela, domatesin tarladan sofraya ulaşma sürecini de gözler önüne seriyor.

Buraya gelen vatandaşlar tarlaya giderek hem kendi topluyor, hem de direkt üreticiden domates almış oluyor.

Tabelayı gören tarlaya koştu: 10 yıldır var! Cumartesi pazar çok yoğun 2

"BU SİSTEM AŞAĞI YUKARI 10 SENEDİR VAR"

Kendin Topla sisteminin vatandaşlar tarafından beğenildiğini belirten domates üreticisi Ekrem Orman, "Beypazarı yolu kenarında tarlamız var. İnsanlar isterse eğer tarladan topluyorlar. Yukarıda tartıyoruz ve o şekilde alıp gidiyorlar. Daha öncesinde yolun kenarında sadece satış yapıyorduk. Sonrasında toplayıp almak isteyenler oldu. Sonrasında bu durum devam etti. Buraya gelenlerin büyük kısmı tarladan kendi topluyor. Toplarken yiyor, tadına bakıyor ve memnun kalırsa alıp gidiyorlar. Gelenler de memnun. Neredeyse çocukluğumdan beri domates yetiştiriyorum. Bu sistem aşağı yukarı 10 senedir var. Domateste verim geçen seneye göre biraz düşük. Baharda çok yağmur aldık. Domates bu yağıştan ötürü etkilendi. Ayaş domatesinin özelliği ince kabuk olması. Tadı, görünüşü ve kokusu diğerlerinden farklı. Bu domatesin hafif ekşi bir tadı vardır. Yiyenler kolaylıkla ayırt edebilir. Özellikle cumartesi ve pazar günleri burası çok yoğun. Ankaralıları tarlamıza bekleriz" diye konuştu.

Tabelayı gören tarlaya koştu: 10 yıldır var! Cumartesi pazar çok yoğun 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomotiv pazarı 8 aylık dönemde yüzde 11,91 daraldıOtomotiv pazarı 8 aylık dönemde yüzde 11,91 daraldı
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altınıAltın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Anahtar Kelimeler:
domates tarla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

13 yaşındaki kız çocuğunda 26 kişi cinsel istismarda bulundu: Davada karar açıklandı

13 yaşındaki kız çocuğunda 26 kişi cinsel istismarda bulundu: Davada karar açıklandı

Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Lüks yata bakan bir daha baktı! Sahibi bakın kim çıktı...

Lüks yata bakan bir daha baktı! Sahibi bakın kim çıktı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.