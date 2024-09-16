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  4. Tanesini 1300 TL'ye satıyor! Fındık değil, dalları gelir kapısı oldu 'Yenilerden yapan yok'

Tanesini 1300 TL'ye satıyor! Fındık değil, dalları gelir kapısı oldu 'Yenilerden yapan yok'

16.09.2024 13:26
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Bolu’da yaşayan 72 yaşındaki Mehmet Koçyiğit, el emeği göz nuru sepetlerini satarak geçimini sağlıyor. Koçyiğit’in fındık ağacı dallarından ördüğü sepetleri 1000 TL ile 1300 TL arasında fiyata satışa sunuluyor. Koçyiğit, "Eskilerden beri yapıyorum. Atalarımdan öğrendim. Yenilerden yapan yok, ben sonum artık" dedi.

Yeniçağa ilçesinde ikamet eden Mehmet Koçyiğit, yıllardır el emeğiyle ürettiği sepetlerle evini geçindiriyor. Koçyiğit, fındık ağacının dallarından ördüğü sepetlerle hem geleneksel zanaatı yaşatıyor hem de geçimini sağlıyor.

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Koçyiğit, Yeniçağa’daki evinde özenle ördüğü sepetleri, Gerede ilçesinde kurulan Geleneksel Panayırda satışa çıkardı. Geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam eden Koçyiğit, sepetçilik kültürünün gelecekte biteceğini belirtti.

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Sepet örmenin zor olduğunu dile getiren Mehmet Koçyiğit, "Eskilerden beri yapıyorum. Atalarımdan öğrendim. Yenilerden yapan yok, ben sonum artık. Elimizle örüyoruz. Zor iş, kolay iş değil" dedi.

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Panayırda satışların durgun olduğunu ifade eden Koçyiğit, "Fiyatları bin, bin 200 ve bin 300 lira arasında değişiyor. Sepetlerimin yapımı 2 gün sürüyor" diye konuştu. (İHA)

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AW288467_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fındık Bolu
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