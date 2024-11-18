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Tanesini 20 bin TL'ye satıyor! Çeyizinden çıkarıp harekete geçti... 81 ile, yurt dışına bile gönderiyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.11.2024 10:04
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Hatay’da yaşayan Nezahat Yeni, ‘Destan’ isimli atlarına yular yaparak çıktığı yolda evinin odasında eyer üretip Türkiye’nin 81 iline satarak para kazanmaya devam ediyor. Eyerlerin fiyatları 20 bin TL bandında olurken Yeni'nin diktiği eyerler yurt dışına bile satılıyor.

Tanesini 20 bin TL'ye satıyor! Çeyizinden çıkarıp harekete geçti... 81 ile, yurt dışına bile gönderiyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Nezahat Yeni, 2016 yılında ‘Destan’ isimli atına yular dikerek eyercilik macerasına başladı. Deprem sonrası evinin odasında eyer dikmeye devam eden Yeni’nin en büyük destekçisiyse eşi İrfan Yeni olmuş durumda. Ev hanımı olan ve çeyizinden kalan dikiş makinesiyle eyer dikmeye başlayan Yeni’nin diktiği eyerler Türkiye’nin 81 ili başta olmak üzere yurt dışına da satılıyor. Eyerlerin fiyatlarıysa 20 bin TL bandında.

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“İLK BAŞTA UFAK BİR DİKİŞ MAKİNEMLE BAŞLADIM VE SONRA ÜÇ DÖRT TANE DAHA SANAYİ TİPİ DİKİŞ MAKİNESİ ALDIM”

At eyeri üreten kadın girişimci 46 yaşındaki Nezahet Yeni, “6 Şubat depreminde evimiz zarar gördü ve Adana’daki köye evimize gittik. Bir süre orada kaldıktan sonra dükkanı açtık ve memleketimize geri döndük. Serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2016 yılında kendi Destan adında atımız vardı, serüvenimiz ona yular yaparak başladı ve sonrasında eyer yaparak devam ediyor. Atımıza yaptığımız yular ve diğer eyer gibi malzemelerden tüm insanlar istedi, onlara da yaptık ve daha sonrasında Türkiye’nin 81 iline ve yurt dışına bu eyerlerden gönderimizi yapıyoruz. İlk başta ufak bir dikiş makinemle başladım ve sonra üç dört tane daha sanayi tipi dikiş makinesi aldım. Şu an onlarla üretimi yapıyorum. Eşim en büyük destekçim o iskeletlerini yapıyor." dedi.

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Yeni "Müşterilerimiz istediği renkleri söylüyor biz de onlara göre eyerlerimizi makinada dikip gönderim yapıyoruz. Müşterilerimiz telefon ederek memnun kaldıklarını ve çok beğendiklerini söylüyorlar. A kaliteli derimizden eğer yapıyoruz ve eyerlerin 5 yıl ömrü oluyor. Ev hanımıydım 10 yıl önce başladım halen bu işi yapıyorum ve kazandıkça dükkanımı da yaptım. Evimde üretiyorum ve dükkanıma gönderiyorum. Eyerlerimizin maliyeti 20 bin TL ve biz 3 bin TL kar ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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“BENİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM, EŞİMİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ DE BENİM”

Eşine destek olan İrfan Yeni, el birliğiyle çalıştıklarını belirterek “Benim Destan adında atım vardı; atıma bir yular lazım oldu eşimden bu yuları yapmasını istedim, yaptık çok da güzel oldu. Bizim serüvenimiz bir yularla başladı. Yularını yaptık ondan sonra başlık, koşum ve dizginlerini de yaptık. Kesimlerini ve kaba işlerini ben yapıyorum. Eşim dikiyor, dikim işi de bittikten sonra beraber montajını yapıyoruz çok güzel bir üretim meydana çıkıyor. Benim en büyük destekçim, eşim, eşimin en büyük destekçisi de benim ”dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hatay çeyiz
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